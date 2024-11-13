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13/11/2024

特朗普的反華班子

#財金大勢
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　　工作，要靠人來做，特朗普會找那些人入閣？這些人的背景、主張將會把特朗普的政策加零一或打九折執行。十分明顯，特朗普的班子，將會是反華、反華、再反華的人士。

 

　　今天再引錄中信證券研究，楊帆、遙遠、危思安的分析。

 

　　美國內閣閣員由總統提名，在徵求參議院的意見並獲得其投票確認後就職，在總統行使行政權的過程中扮演著重要作用。客觀來看，總統在競選期間的表述未必能在上任後完全兌現，但其提名的內閣人選的特徵，在一定程度上代表了政策傾向與執行尺度，是其就任前的重要政策觀察窗口。

 

　　雖然新內閣在2025年1月20日特朗普宣誓就職後才能正式組建，但參照過往經驗，關鍵內閣人選或在11月末陸續公布。我們建議重點關注國務卿、財政部部長、商務部部長及美國貿易代表等關鍵職務的任命，其對於未來美國經濟、外交政策或將發揮關鍵影響。綜合路透社、Politico等媒體的公開信息，目前國務卿的潛在人選包括理查．格雷內爾(Richard Grenell)、比爾．哈格蒂(Bill Hagerty)和馬可．魯比奧(Marco Rubio)等；財政部部長的潛在人選包括斯科特．貝桑(Scott Bessent)、約翰．保爾森(John Paulson)和拉里．庫德洛(Larry Kudlow)等；商務部部長的潛在人選包括琳達．麥克馬洪(Linda McMahon)等；美國貿易代表(USTR)的潛在人選包括羅伯特．萊特希澤(Robert Lighthizer)和杰米森．格里爾(Jamieson Greer)等。特別需要關注的是如萊特希澤等極端對華「鷹派」人物是否得到內閣提名。

 

 

　　萊特希澤曾在2017年至2021年擔任美國貿易代表，是特朗普對華貿易政策的「設計師」，其於2023年出版的書籍《不存在自由貿易：改變航程、挑戰中國、幫助美國工人》(No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America's Workers)，鼓吹關稅「多多益善」，試圖顛覆「關稅加重通脹」的一般認知；並試圖通過在美國傳統政治框架內論述發動對華關稅摩擦的合理性，以抵銷加徵大範圍關稅給人帶來的「激進」觀感，將發動對華關稅摩擦、打擊中美投資與一些「進步性目標」，例如保護美國就業機會和應對氣候變化等相結合。

 

特朗普用人要忠誠

 

　　表內的人名，大家或有印象，不少都是特朗普第一任總統時所倚重的幕僚。一個重頭人物彭佩奧就不入閣，是頗出人意外，但亦可反映出特朗普用人之考量。

 

　　彭佩奧之所以被Out，是因為彭佩奧曾在特朗普競選第二任時，不是與特朗普站台，而是站對台即是想謀朝篡位啦！特朗普是個獨裁者，是一言堂，怎會養虎為患。一言括之，特朗普不是用人莫疑，他是用乜人都會疑，如覺得他自己受到威脅，一定永不錄用。

 

　　特朗普要的，是個肯忠誠，百分百地執行他指令的人，特朗普應不需要下屬自把自為。因此，無論表一所列出的人物背景有幾反、反、反華，但如特朗普只需要反華，不需要反、反、反華時，這些反、反、反華人士，最好較低聲調，只做反華，而不要堅持反、反、反華。就算是反、反華，也未必合特朗普之意。

 

　　特朗普重點是在使美國偉大，凡是有損美國偉大的，特朗普都要推倒之。但另方面特朗普亦明白，要美國再偉大，並不易，要逐步來。在這逐步來過程中，或許還會留給中國些許時間，以作應對。這是個良好預期，是否有這麼美好，要待特朗普出招後才知。

 

　　現時，市場傳特朗普會加關稅至60%。如真是加至60%，中國出口又如何？以後談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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