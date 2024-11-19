  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/11/2024

滬深300指數

#財金大勢 #ETF #滬深300指數 #03188
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　阿爺搞出兩隻A股ETF，一是華夏滬深300ETF，一是中證1000ETF。兩隻都是黃馬褂，是御前帶刀侍衞，如有外敵來犯，這批黃馬褂會自己上陣，阿爺亦會糾集其他資源來保住A股，不讓之跌過深。

 

　　今時這個華夏滬深300(03188)（唯一一隻可以在港買賣到的滬深300ETF），在橫向整固形態當中，只要不跌穿通道底，並一旦升穿保歷加通道中軸，就可以走出個生天（圖一）。

 

 

　　這300隻成分股表現可以不一，只會拿著其個股走勢，是可以搵到啖食，而且可以是較安全的，因為有阿爺保住。

 

　　筆者找到這隻300ETF的成分股（見表）（或【按此】觀看「滬深300指數成分股名單」），大家可以逐隻查看，有哪些是有上升勢頭的，正是好事日日有，先後各不同。買一手03188，跟著再買會升破保歷加通道中軸的股，應可以搵到一茶兩飯，時間就要花一點了。從來賺錢不易，跌就縮，升就谷。例如華能國際(00902)就可谷（圖二），神華(01088)就要縮（圖三）。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #ETF #滬深300指數 #03188
更多財智文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk