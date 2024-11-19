阿爺搞出兩隻A股ETF，一是華夏滬深300ETF，一是中證1000ETF。兩隻都是黃馬褂，是御前帶刀侍衞，如有外敵來犯，這批黃馬褂會自己上陣，阿爺亦會糾集其他資源來保住A股，不讓之跌過深。

今時這個華夏滬深300(03188)（唯一一隻可以在港買賣到的滬深300ETF），在橫向整固形態當中，只要不跌穿通道底，並一旦升穿保歷加通道中軸，就可以走出個生天（圖一）。

這300隻成分股表現可以不一，只會拿著其個股走勢，是可以搵到啖食，而且可以是較安全的，因為有阿爺保住。

筆者找到這隻300ETF的成分股（見表）（或【按此】觀看「滬深300指數成分股名單」），大家可以逐隻查看，有哪些是有上升勢頭的，正是好事日日有，先後各不同。買一手03188，跟著再買會升破保歷加通道中軸的股，應可以搵到一茶兩飯，時間就要花一點了。從來賺錢不易，跌就縮，升就谷。例如華能國際(00902)就可谷（圖二），神華(01088)就要縮（圖三）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

