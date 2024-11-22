股票市場上常有些為謀一己私利的大股東，經常使計，魚肉小股資者。這些使人厭惡的大股東為數不多，但就成為壞大事的老鼠屎，知者必然避買這些股票，費事與其嘥腦汁。

港股六十年代股市中的會德豐，就是被馬登家族玩殘，到被包玉剛收購後，才見出股樣。

A股近日亦有唔話得乜股，突然發善心響應阿爺號召，發高息，但大股東旋即在高位減貨，中證監對這些股，要否處以刑責？

跟著有藍月亮(06993)，被人戲稱為「難」月亮，原因是創始人潘東夫婦在公司業績變差後一直在減持。

2008年時，高瓴資本創始人張磊敏銳地捕捉到中國居民消費升級的趨勢，將目光投向了日化行業。他找到了藍月亮另一創始人羅秋平，建議其放棄傳統的洗衣粉、洗衣皂，轉而研發洗衣液，以此與寶潔等國際巨頭展開差異化競爭。

張磊的建議並非紙上談兵，高瓴資本隨後兩次注資藍月亮，共計約3億元人民幣，獲得了10%的股權。這筆投資在藍月亮上市前就獲得了豐厚的回報，2020年藍月亮突擊分紅，高瓴資本就收回了此前約三分之二的投入。

上市後的藍月亮，似乎陷入了營銷驅動的怪圈。數據顯示，2017年至2019年，藍月亮的線下分銷商收入佔比從54.4%下降至38.7%。2020年至2023年，藍月亮的線上銷售渠道貢獻收入佔比分別為53.9%、50.1%、47.3%及52.0%。到了今年上半年，藍月亮的銷售及分銷開支逐年攀升，2024年中期更是同比增長了107.9%，高達22.01億元，佔中期營收的七成。其中，推廣開支高達10.95億元，同比增長311.65%，廣告開支也同比增長133%。如此高昂的營銷成本，無疑擠壓了藍月亮的利潤空間，使其陷入增收不增利的怪圈。

2024年中期，藍月亮大幅虧損超6億元，是前三年中期虧損總和的兩倍。如此巨額的營銷投入，不禁讓人質疑其增長模式的可持續性。

與此同時，盜版藍月亮產品氾濫，嚴重侵蝕了其高端品牌形象。消費者真假難辨，進一步削弱了藍月亮的品牌價值和市場競爭力。這表明藍月亮在品牌保護和知識產權管理方面也存在不足。

藍月亮需要加大對產品研發的投入，不斷推出具有創新性和差異化的產品，才能提升品牌價值，增強市場競爭力，並有效打擊盜版產品。

創始人夫婦近年來在資本市場上的大肆套現行為，也引發了外界對其未來發展方向的擔憂。

自2020年上市以來，藍月亮創始人潘東、羅秋平夫婦通過高額分紅累計套現18.5億元。尤其在2023年，藍月亮擬派末期股息約3.34億元，幾乎將全年淨利潤悉數用於分紅，甚至還需要動用存量資產來填補空缺。這種「分紅大於利潤」的現象，進一步加劇了市場對其長期發展前景的擔憂，也進一步加劇了資本市場對其信心不足。

藍月亮的股價也經歷了斷崖式下跌。自2021年年初創下18.725元/股的盤中股價後，如今截至11月15日收盤，藍月亮的股價僅有3.76元/股，下跌79.9%，市值更是從1,122億元縮水至220.45億元。

國九條：盈利企業要分紅

讀者可以透過這個好股變差股的過程，留意其他股票的發展，不再受害。

值得留意的是，證監的「國九條」要求有賺錢的股票要「補課」分紅，只要這股票不要這頭分紅，那邊吸水，則這些股票仍是有可留意之處。

「國九條」新政對企業分紅行為產生了顯著的震懾效應。數據顯示，有38家上市超過七年的企業，在2018至2022年度均未進行現金分紅，但在2023年度卻選擇了分紅。這些企業雖可能因經營不善、部分年份虧損等原因未進行分紅，但其中不乏在盈利狀態下也未進行現金分紅的案例，這一現象值得深入分析。

具體來看，2018至2022年度均實現盈利但未分紅的企業中，包括撫順特鋼(滬:600399)、通策醫療(滬:600763)、京糧控股(深:000505)等8家。這些企業分別屬於鋼鐵、醫藥生物、農林牧漁等行業，且在其所屬行業內均有一定的市場地位。

以撫順特鋼為例，作為鋼鐵行業的代表性企業，其2018年至2022年間累計歸母淨利潤達到44.41億元，盡管其間盈利有所波動，但整體上保持了穩步盈利的態勢。然而，盡管其盈利表現在同行業中處於中上水平，撫順特鋼卻並未進行現金分紅。

但這次鐵公雞也要被拔毛了，少些鐵公雞，少些老鼠屎，A股才有望好，望掌權的證監要大大發功了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）