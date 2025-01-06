大家都知美國的國債大鑊，但如馬斯克有命出任特朗普為其新設立的「政府效率部」(DOGE)四年，則美國的財赤可以變無鑊。

1980年代美國已知其不受控制的財赤增長很大鑊，故在1985年美國國會就通過了個減財赤平衡預算法案(Gramm-Rudman-Hollings Balanced Budget Law)。但這個良好意願，打翻了不少利益團體的利益，結果在1990年美國國會又通過了個法案去推翻這個平衡預算法案。在這之後，歷任美國政府就不尋求平衡預算，而只尋求提高國債上限。直到特朗普、馬斯克和斯科特．貝森特這三位美國新三劍客出現，他們多次在公開場合表示，美國不削財赤就不能減國債，就會亡國。

不再減財赤，4年之後，美國國債就會由現時的36萬億美元，增至51萬億美元，美國這51萬億美元國債會怎樣使美國亡國？馬斯克和其美政府效率部副手，維維克．拉馬斯尼米月前在《華爾街日報》讀者來論發表了「美政府效率部」怎去削財赤的三枝箭，是：regulatory rescissions, administrative reduction and cost saving。譯過來是：減監管，鬆行政管控和減支出。

他們以2023年的預算案為例，6.2萬億美元的政府預算是這樣花了（見表），必要及法定性支出(Mandatory spending)這是美國憲法規定必要支出用了71.7%，裁量性支出(Discretionary spending)用了28.3%。

必要及法定性支出，很難減，以至不能減，但也不是無得減。國債少了，國債利息支出便可減，美國減少些對外軍援，就連五角大樓也可以砍去一角，成四角大樓也可以。

那些裁量性支出，有不少是政客們用來討好選民（買選票）的支出，亦不是在憲法規定的支出，就可以大減。例如，社會福利保障在1935年成立之時，或有需要，那時民生苦，但今時不少人都可以透過投資基金去得到其財務保障。例如可效法智利政府，成立個人退休供款戶口，每人要供款10%而不是像今年由美政府全數包底。

馬斯克等又認為不少美國人已夠富有，不需社會福利保障及醫療福利，這兩筆支出佔去政府支出逾三分一，而且亦不是美國憲法規定的必要支出，故可以減。

馬斯克和維維克是拿著美國憲法來對美國政府財赤，凡憲法規定的必要支出就不減只能慳，但凡憲法沒規定的，就可以大大大慳，以至可以減。

作為局外人，我們不必理會美政府效率部門怎去削財赤，減國債。我們只需要知道，如削赤成功會對局外人有甚麼後果；如削赤不成功又會有甚麼後果。這些後果影響超大，故以下用紅字刊出。

(1)削赤不成功（筆者認為機會細，點都會削到些）

美債會續濫印，但大買債人（中、俄、沙特）少了，美債息會升，不利美經濟，美股、美匯可因美息升而有支持，但終會因美元氾濫而跌。這情況利金，利人仔、A股。

(2)削赤成功（筆者亦認為這機會亦細，因為美國既得利益團體必會反對，以致暗殺馬斯克）

全球會因為美債不再濫印而出現美元荒，致美息急升，全球借美元債者會被割韭菜，不利非美元資產。金、人仔、A股會有壓力。

怎定馬斯克削赤是否成功？

2023年美財政支出：6.2萬億美元

2023年美政府收入：4.4萬億美元

2023年美是年財赤：1.7萬億美元

有謂取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下。如2025年1月至3月間，馬斯克能叫砍2萬億美元或更多的財赤，是唔打得都睇得；如只叫砍1萬億美元或更少的財赤，怕馬斯克要去見馬克思，瓜得。

補充一句，如馬斯克叫砍美2萬億美元財赤，等同美聯儲局叫縮表。上次美聯儲局叫縮表，未縮之前，美股已縮。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）