  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

06/01/2025

馬斯克怎削美財赤

#財金大勢 #馬斯克 #美國 #財赤 #縮表 #政政經經
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　 大家都知美國的國債大鑊，但如馬斯克有命出任特朗普為其新設立的「政府效率部」(DOGE)四年，則美國的財赤可以變無鑊。

 

　　1980年代美國已知其不受控制的財赤增長很大鑊，故在1985年美國國會就通過了個減財赤平衡預算法案(Gramm-Rudman-Hollings Balanced Budget Law)。但這個良好意願，打翻了不少利益團體的利益，結果在1990年美國國會又通過了個法案去推翻這個平衡預算法案。在這之後，歷任美國政府就不尋求平衡預算，而只尋求提高國債上限。直到特朗普、馬斯克和斯科特．貝森特這三位美國新三劍客出現，他們多次在公開場合表示，美國不削財赤就不能減國債，就會亡國。

 

　　不再減財赤，4年之後，美國國債就會由現時的36萬億美元，增至51萬億美元，美國這51萬億美元國債會怎樣使美國亡國？馬斯克和其美政府效率部副手，維維克．拉馬斯尼米月前在《華爾街日報》讀者來論發表了「美政府效率部」怎去削財赤的三枝箭，是：regulatory rescissions, administrative reduction and cost saving。譯過來是：減監管，鬆行政管控和減支出。

 

　　他們以2023年的預算案為例，6.2萬億美元的政府預算是這樣花了（見表），必要及法定性支出(Mandatory spending)這是美國憲法規定必要支出用了71.7%，裁量性支出(Discretionary spending)用了28.3%。

 

 

　　必要及法定性支出，很難減，以至不能減，但也不是無得減。國債少了，國債利息支出便可減，美國減少些對外軍援，就連五角大樓也可以砍去一角，成四角大樓也可以。

 

　　那些裁量性支出，有不少是政客們用來討好選民（買選票）的支出，亦不是在憲法規定的支出，就可以大減。例如，社會福利保障在1935年成立之時，或有需要，那時民生苦，但今時不少人都可以透過投資基金去得到其財務保障。例如可效法智利政府，成立個人退休供款戶口，每人要供款10%而不是像今年由美政府全數包底。

 

　　馬斯克等又認為不少美國人已夠富有，不需社會福利保障及醫療福利，這兩筆支出佔去政府支出逾三分一，而且亦不是美國憲法規定的必要支出，故可以減。

 

　　馬斯克和維維克是拿著美國憲法來對美國政府財赤，凡憲法規定的必要支出就不減只能慳，但凡憲法沒規定的，就可以大大大慳，以至可以減。

 

　　作為局外人，我們不必理會美政府效率部門怎去削財赤，減國債。我們只需要知道，如削赤成功會對局外人有甚麼後果；如削赤不成功又會有甚麼後果。這些後果影響超大，故以下用紅字刊出。

 

　　(1)削赤不成功（筆者認為機會細，點都會削到些）

 

　　美債會續濫印，但大買債人（中、俄、沙特）少了，美債息會升，不利美經濟，美股、美匯可因美息升而有支持，但終會因美元氾濫而跌。這情況利金，利人仔、A股。

 

　　(2)削赤成功（筆者亦認為這機會亦細，因為美國既得利益團體必會反對，以致暗殺馬斯克）

 

　　全球會因為美債不再濫印而出現美元荒，致美息急升，全球借美元債者會被割韭菜，不利非美元資產。金、人仔、A股會有壓力。

 

　　怎定馬斯克削赤是否成功？

 

　　2023年美財政支出：6.2萬億美元

 

　　2023年美政府收入：4.4萬億美元

 

　　2023年美是年財赤：1.7萬億美元

 

　　有謂取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下。如2025年1月至3月間，馬斯克能叫砍2萬億美元或更多的財赤，是唔打得都睇得；如只叫砍1萬億美元或更少的財赤，怕馬斯克要去見馬克思，瓜得。

 

　　補充一句，如馬斯克叫砍美2萬億美元財赤，等同美聯儲局叫縮表。上次美聯儲局叫縮表，未縮之前，美股已縮。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#財金大勢 #馬斯克 #美國 #財赤 #縮表 #政政經經
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk