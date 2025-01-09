A股上證昨早（8日）跌破3200支持，但在下午1時許有大盤資金入市，A股眾指數V形彈，上證收市企回3200上。

這個大盤資金，市場認為是阿爺入市，旨在保住上證在3200之上（？），因為保底之線在何，只有阿爺才知。

筆者認為阿爺護A股之心在，銀彈也有，但應不會走出狗上瓦坑路，讓沽空友提早布局還擊。

以前阿爺托市是力托一眾ETF如滬深三百ETF，中證500ETF及中證50ETF，但今次是單挑貴州茅台(滬:600519)、中國神華(01088)、中信証券(06030)、東方財富(深:300059)等權重股來托。

托ETF會連一些較少權重之股也買入，集中買權重股，就是集中銀彈，將力度花在刀刃上，淡友如反應不及時，即由補一攬子ETF貨，改為只補被托之權重股，則補貨會mismatch，會有大損失。

神華企33.5元上始有作為

阿爺有買神華但其技術走勢差，要回企33.5元上始有作為，見圖一：但馬鞍山鋼鐵(00323)則已升破10月8日高位，守於1.55元區，後市可望2元，見圖二。

雖然近日港股弱勢，但其中不乏如馬鞍山鋼鐵般，靜靜起革命。「革命股」聚眾後淡友因住會被革命。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）