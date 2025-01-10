特朗普要加關稅，阿爺就加大消費補貼，變成你加我又加，國內出口股會受壓，但內需股及非出口股應受追捧。

CNN援引知情人士報道稱，美國候任總統特朗普考慮宣布國家經濟緊急狀態，以便為普遍關稅提供法律依據。宣布進入經濟緊急狀態將可讓特朗普利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)來制定新的關稅計劃；該法律單方面授權總統在國家緊急狀態時期管理進口。特朗普對該法青睞有加，因其在關稅實施方式方面賦予普遍的管轄權，且未對以國家安全為依據來證明關稅的必要性做嚴格的要求。

1月8日，國家發改委副主任趙辰昕在國務院政策例行吹風會上宣布了一系列消費補貼政策，旨在進一步擴大內需、提振消費市場，促進家電、數碼產品及家裝等領域的消費升級。其中空調產品補貼政策迎來升級，國家將每位消費者購買空調產品的補貼數量從最多1件增加到3件。這意味著消費者在購買空調時可以享受到更多的優惠，降低購買成本，推動空調市場的銷售增長。

中芯國際(00981)（圖二）、ASMPT(00522)（圖三）都是應對國內需求為主，可予留意。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）