蛇年將至，投資界十分懼怕美總統特朗普這巨蟒會死纏爛打中國，但如特朗普是金蛇又如何？我契女日前製作了個新年揮春「金蛇銜財」，真合我意，故以之為此文題。

拜登是個盲目兼卑鄙政客，四圍點火、發動、鼓吹戰爭。政客是不計本，只求達一己之私。可惜行非正義事，定為世人唾棄，必然碰壁，想想拜登在任4年，在中東、烏克蘭扔了多少炸彈，竟然使五角大廈最近警告，美國彈藥短缺，難應付大戰，這戰當然是指與中國之戰。

特朗普之前的4年任期，只在貿易戰上扔「制裁」，但無扔熱戰炸彈，原因是商人會計成本，扔個導彈要化上百萬美元，收益為何？無，骨子裏是商人的特朗普會怎取捨？

「大利大幹，小利小幹，無利不幹」這是中國開放後，中國商家口頭禪。古今中外的商家都是向錢看，「天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往」，特朗普何不然。

No Money No Talk，如有Money就可Talk啦！故特朗普於上周五（17日）就與國家主席習近平通話，談及貿易盈餘、芬太尼（毒品）、TikTok、烏克蘭危機、巴以衝突等問題。特朗普期望兩人能一起解決許多問題，兩人將盡一切努力讓世界更加和平與安全。這不正是巨蟒變金蛇？

金蛇不是金豬，金豬是烤熟了的，動不得，但金蛇仍有攻擊性，這是蛇的本能，所以8年前特朗普莽行突發貿易關稅戰後，中國就已「備戰」了。特朗普祭出關稅，中國就祭出「持久戰」抗衡。

中日戰爭初期，中國敗陣，其時有兩種觀點：1. 中國必亡，2. 中國速勝。毛澤東於1938年寫了《論持久戰》，指出中國最後必勝，其中一個重要前題是中國要調動其生產力，使中國強大，另兩個前題是國際友人支持，和日本國內人民反對。

中國近8年就努力經營自身生產力，把部分生產力移去國外，支援芯片業和新能源業的發展，實行製造業4.0計劃。成效之一，是美國芯片公司要將成熟制程芯片要削價向中國傾銷。

外交上夯了東盟、南南、中亞、南美的外交、商貿關係；開拓144小時免簽證，方便外國人到中國看看，認識敵對國對中國抹黑的不實，國外網主為中國說正面話，影響之大難以想像，其中一個是拜登政府要關閉TikTok，結果就產生「TikTok」難民潮，湧往中國的小紅書，一度使小紅書爆紅，要急擴容。

毛澤東《論持久戰》中國終勝的3個前題，是少了一個，就是金融戰。這是1938年時沒有的，但今時就有，中國怎應付？

2024年9月24日，人行聯同眾部委舉行發布會，謂會平穩及發展中國金融，不少人只當阿爺托市，中港股市曾升了一陣子，但就因阿爺的「撒錢」不繼，而回跌下來。

阿爺要平穩、要發展的金融，又怎只限於股市，更重要的是發展中國債市，穩定匯率，發展股市中的長期投資者，這些政策都在近日陸續推出了，但要真正啟動，還要得2025年3月人大及相繼的會議，會動用多少錢而始實行。

筆者估計今次人大及相繼會議，都會批准、通過，因為是持久戰的一個環節，要為「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」作好準備。

要作這準備，因為美國新財長斯科特。貝森特是索羅斯頭馬，是知名對沖基金經理，他參與了1992年狙擊英鎊的行動，使英鎊大貶值。他會不會狙擊人民幣？不知，但筆者估計特朗普會勒住他。但如特朗普一旦容他狙擊人民幣又如何？還是那句：「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」人行的獵槍為何？

金融戰的彈藥是貨幣，人行已多次言明在2025年會寬貨幣供應，可以看成是美國的QE，這會否帶來又係貶值？近日人行有個發布會，明言短期內匯率不確定性上升，中期內可能階梯式貶值，市場認為美元兌人民幣匯率7.35如被突破，下位是7.4。

縱有階梯式貶值，人行仍明確寬鬆立場不變。從歷史角度，匯率值加大時，不妨礙貨幣寬鬆措施，如2016至2019年時有降準，2022年以後有減息的貨幣寬鬆，都是在人仔有貶值壓力時推行，這是因為中國金融市場仍未對外全開放，故對於匯率與利率(即貨幣寬鬆)，要「以我為主」(即是由我揸Fit)，只要同時兼顧內外均衡。

要兼顧內外均衡，2024年8月以來央行分別創設了國債買賣、買斷式逆回購、SFISF三大公開市場業務工具：

1. 國債買賣(2024年8月以來)：創新基礎貨幣投放方式「過戶且出表」。淨買入國債會直接導致央行資產負債表對中央政府債權科目增加。

2. 買斷式逆回購(2024年10月以來)：創新基礎貨幣投放方式「過戶但不出表」。買斷式逆回購交易過程中標的資產「過戶但不出表」，會導致託管量數據發生變化，但不影響央行資產負債表對政府債權科目；對其他存款性公司債權科目發生變化，與OMO、MLF等傳統工具記帳相同。

3. 證券、基金、保險公司互換便利(SFISF，2024年10月以來)：沒有基礎貨幣投放，不存在「擴表」，實際操作或屬於表外工具。由於對在SFISF操作中借出的國債或互換央票，利息仍歸央行所有，所有權不發生轉移，因此推測SFISF不影響央行資產負債表。從實際操作情況來看，2024年10月份發行第一筆500億元人民幣央行互換票據，但央行資產負債表債券發行科目並未有對應變化，互換過程或為表外記帳(若以央票換權益資產，體現為其他資產+、債券發行+；若以國債換權益資產，體現為其他資產+、國債-)，對於基礎貨幣等沒有影響。

以上操作，目的只有一個，要穩匯時亦可保持貨幣放寬，這便有利A股。

市場擔心近日資金緊，但從圖一和圖二看，人行在春節期總會有所管理，2024年12月16日，中國人民銀行黨委召開會議強調，實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準減息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。

人行在金融事務上已明確要穩，A股市場便可放心。

特朗普上周五致電習近平，是釋放善意，中美有得傾，有分歧，但又有合作，「金蛇銜財」有所期。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）