A股於去年9月30日曾上新聞聯播，但隨後市場動盪。今次A股再上新聞聯播，與去年9月30日的上新聞聯播有所不同。

新聞聯播再次聚焦A股市場，但此次報道的焦點並非股市的暴漲，而是310家上市公司在春節前宣布實施特別分紅，擬分紅總額高達3431.9億元人民幣。此次報道特別強調分紅，不難看出監管層似乎有意引導投資者轉向價值投資理念，致力於打造A股市場穩健的慢牛行情。

中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦1月14日舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會上說，按照中央「實施更加積極有為的宏觀政策」要求，人民銀行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。下階段，宏觀經濟政策還將進一步強化逆周期調節，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。強化利率政策執行，在保持金融業健康經營基礎上，進一步降低社會綜合融資成本。

這些都利好A股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）