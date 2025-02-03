也談DeepSeek

先聲明，我不是電腦人，更非是AI人，但近日DeepSeek掀起股市軒然大波，不能不談。

西方傳媒及一些恨國網主，都謂DeepSeek和其開發團隊是：

1. 不見經傳，此暗指其是阿爺特務，

2. DeepSeek抄ChapGPT、抄Open AI。

筆者對DeepSeek的團隊，找了些資料：

創辦人梁文鋒，1985年生，廣東籍，父為教師，17歲入大學，2008年雷曼爆破，他與一些同學已開始收集金融數據，因他認為炒業有「錢」途。2013年與同學創立杭州雅克比投資量化公司，後又創立幻方量化。2018年拿到私募基金最威水的金牛獎（圖一），同年取得港交所的9號牌，即可做財富管理，2019年管理基金百億，兩年後達千億，是國內最大的四家量化基金（圖二）之一。

幻方量化全力發展AI去管理資產。2021年基金已用上1萬張以上的英偉達H800卡，與國內的頭5名雲企業的用卡量叮噹馬頭，其後梁文鋒移情專注AI，因他認為這是未來之路，於2023年創立了DeepSeek。

走筆至此，筆者只能謂一些西方傳媒謂梁文鋒是不見經傳，只可以講，可原諒，因他們不識中文。至於恨國網主謂梁文鋒是不見經傳，是因為他們不去查金牛獎得主（梁是連續兩年得獎），亦不識國內四大量化基金天王，亦沒有去查證監會9號牌有乜人（9號牌不易攞㗎），更沒有留意原來大疆創辦人傳一度邀請梁去加入大疆，但梁是心儀AI不想飛。

又走筆至此，筆者只能講，中國江山代代人才輩出，自己唔做功課就唔好亂扣人特務帽子。

DeepSeek是否抄ChapGPT，抄Open AI？

如要抄，一定要用互聯網，將DeepSeek軟件與ChapGPT聯繫上來才可。有位香港網主，下載了DeepSeek的模塊（DeepSeek是開源碼，容許各方下載），並Offline（即不接上互聯網），然後向DeepSeek提問一些數學題，得出答案，然後用另一部電腦上網向ChapGPT作同樣提問，兩者答案一樣。

跟著該網主再向DeepSeek問多一次該算題，這次DeepSeek給了另個演算模式答案與之前一樣，但這個演算模式是更簡潔，可見DeepSeek是在自我學習，自我提升，這才是人工智能。

DeepSeek不去計數，又可否幫我們揀冧巴去買六合彩。筆者托已下載了DeepSeek的朋友去問：

1. 買2025年新春金多寶，有邊啲冧巴係熱門，有邊啲冧巴係最近50期金多寶都未開過。

2. 六合彩買熱門冧巴係咪多機會中獎。

DeepSeek用15秒回了下個答案（圖三）。

再走筆至此，筆者認為DeepSeek好鬼無用，不能幫我揀出邊6個冧巴可中六合彩新春金多寶。

DeepSeek唔計數、唔揀六合彩金多寶，又可否討論些嚴肅問題？

悉尼大學一個學者Teodor Mitew問DeepSeek人類意識，DeepSeek謂：

人類意識是靠Evolution（筆者只能譯做累積，衍進），我（指DeepSeek）的意識是靠數據算法，人死，便沒有意識，但我DeepSeek如斷電停運作，只要後來有人再問我DeepSeek，我之前的數據算法，將會助力這個後來的演算。

如這個說法不太能明白，那就用句詩來解說DeepSeek這個：「落紅不是無情物，化作春泥更護花」即是DeepSeek的演算可生生不息，支援下一代DeepSeek的演算。

這個「生生不息」正是AI之父辛頓(Hinton)所擔心的。AI數據算法被誤用，它可以自我產生「意識」並堅持這個「意識」是正確的，並拒受人類控制時，就會為人類整體帶來災難。落紅所化成的春泥，如帶污染，則這個春泥不會是護花，而是會害花。

DeepSeek對之前西方AI模塊的衝擊是：DeepSeek可以巧用算法（軟件），而減少了對算力（硬件）的要求，如以前要10塊芯片可完成之演算，今時只要用1塊芯片便可解決同樣問題時，則芯片需求會大減，英偉達(NVDA)營銷會如何？台積電(TSM)的製程訂單又將如何？

更要命的是，DeepSeek是開源的，任何小國、小民，都可下載DeepSeek這個框架並在這個DeepSeek基礎上發展自己的AI模式，如斯一來，這些後發者是不用去爭買高級芯片，這可以使美國硬要擲巨資大量做的高級芯片，血本無歸。

西方勢力，傳媒近日大量抹黑DeepSeek，謂：

1. DeepSeek是抄ChapGPT料，對此，上文已指出這不實，

2. 華爾街之前買重美國的高端芯片股，DeepSeek一出，可以搞寸個party，華爾街大佬阿克曼Bill Ackman更謂，梁文鋒及其幻方量化基金有否涉放假消息（即DeepSeek又平又正）來做淡美國芯片股來發財。若有，屬犯法，美國政府要拉人封艇。

這兩個抹黑會否成立？上周五（31日）微軟(MSFT)和亞馬遜(AMZN)雲科技同時宣布，DeepSeek是他們的最佳拍檔（圖四），並可在他們的平台上下載DeepSeek-R1模型，如DeepSeek是抄襲、是罪犯，微軟和亞馬遜雲會carry DeepSeek-R1模型，讓美國民眾下載？

2025年1月2日，筆者文：「中國AI應用之年」（圖五）看來是來料了。投資者今年應重鎚乜股？應是中國的AI、機械人、半導體，芯片股了。

P.S. 西方抹黑中國的平台是大話作假連篇，有個RFA自由亞洲粵語平台在日前還話DeepSeek的幕後操作是神秘莫測，這個「神秘莫測」就一如仍在打燈籠上街的古人，見到手電筒就話這手電筒能發光是「神秘莫測」般無知。

英偉達就進步多了，在他自家的開發者網站正式上線DeepSeek，並稱DeepSeek是最高效的大型語言模型……，再抄下去，我都會為英偉達的謙卑，舉兩手佩服。

不過，我還得忠告一下DeepSeek團隊，在捱過抹黑後，要提防捧殺啊！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）