  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

05/02/2025

DeepSeek帶挈

#政政經經 #財金大勢 #DeepSeek #港股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港股昨日（4日）（圖一）大升，是DeepSeek帶挈。

 

 

　　這可以楊萬里《桂源鋪》一詩作引：

 

　　萬山不許一溪奔，

 

　　攔得溪聲日夜喧。

 

　　到得前頭山腳盡，

 

　　堂堂溪水出前村。

 

　　原來古人也有被卡脖子之痛，但一旦前頭山腳盡，堂堂溪水你怎攔呀！

 

中國IT界敵愾同仇

 

　　DeepSeek打破了要高階芯片才可發展AI之論，美國卡高階芯片之夢散。

 

　　甚者，如昨日所示的「帝國反擊戰」，把霉國黑客打趴，更顯示出中國IT界的敵愾同仇。

 

　　DeepSeek的開源，只賺少少不求暴利，更使美國華爾街一眾AI股價跌。其實在中國開源的AI軟件多達十幾個，只是不少人看不起，當然亦看不出，這些開源AI軟件的潛力。除了近日阿里巴巴有AI軟件上架外，其他的尚有華為盤古、百度(09888)文心一言、阿里巴巴(09988)通義千問、科大訊飛(深:002230)星火大模型、李開福團隊零一萬物、復旦大學MOSS。

 

　　這些AI模型有專攻政務的、金融的、醫療的等等各有分工，亦上架了多年，唔好成日話中國抄美國了。

 

　　2月4日截至收盤，港股恒生指數漲2.8%，報20789點；恒生科技指數漲5.1%，報4977點；國企指數漲3.5%，報7643點；紅籌指數漲1%，報3612點。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴-W漲3.9%，騰訊控股(00700)漲4.1%，京東集團-SW(09618)漲6.7%，小米集團-W(01810)漲4.2%，網易-S(09999)跌1.1%，美團-W(03690)漲6%，快手-W(01024)漲5.9%，嗶哩嗶哩-W(09626)漲9.3%。

 

　　半導體、資訊科技器材、黃金及貴金屬、汽車、保險等板塊漲幅居前。值得注意的是，小米、中芯國際(00981)（圖二）盤中均創歷史新高。藥品及生物科技、銀行、食品飲料等板塊也較為活躍，僅煤炭、支援服務板塊微跌。

 

 

　　半導體、汽車等板塊漲幅居前。個股方面，小鵬汽車(09868)漲超12%。小米集團漲超4%，盤中升破40港元，總市值一度突破萬億港元大關，創歷史新高。華虹半導體(01347)漲超12%，中芯國際漲超8%。

 

 

　　展望後市，華泰證券認為，港股市場或維持震盪格局，建議投資者沿盈利預期變化調倉：1. 增配互聯網與科技硬體板塊，把握科技股價值重估機會；2. 適當增配受益於春節消費回暖的大眾消費板塊；3. 盈利預期穩健的紅利標的仍可作為底倉。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#政政經經 #財金大勢 #DeepSeek #港股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk