剔除出口銷量，2025年1月吉利汽車(00175)在國內市場成功超越比亞迪(01211)，以5742輛的微弱優勢登頂自主品牌「內銷王」。

吉利汽車1月總銷量達到26.7萬輛，按月增長27%，按年增長25%，在國內市場銷量接近24萬輛。其中，新能源車品牌吉利銀河對銷量增長起到了巨大拉動作用。吉利銀河1月銷量達到9.4萬輛，較2014年同期的3.9萬輛，按年增長134%。從銷量佔比來看，銀河銷量佔吉利汽車總銷量的比例也從2014年1月的18.7%提升至超35%，大漲16個百分點。

精品小車性能超比亞迪

2024年10月，吉利汽車將幾何品牌併入銀河，定位為智慧精品小車系列。以銀河星艦7為例，其1月銷量達2.0萬輛，在10萬至15萬元的緊湊型SUV市場中成功突圍，對競品比亞迪宋Pro DM-i造成了較大的衝擊。作為首搭吉利自研的雷神EM-i超級電混系統的量產車型，其熱效率達到了46.5%，超過了比亞迪第五代DM-i的表現。新型「神盾短刀電池」，結構也與比亞迪的「刀片電池」相似，但在直流快充功率上更具優勢，120公里長續航版本的直流快充功率最高可達36kW，30%至80%充電大約只需20分鐘。

1月，吉利銀河E5銷量為1.5萬輛，上市不到半年就迎來第十萬輛車下線；吉利星願銷量為2.8萬輛，上市不到4個月累計銷量突破8萬輛。這兩款車分別對標比亞迪的元PLUS和比亞迪海豚，無疑也進一步搶佔了後者的市場。

此外，領克品牌1月銷量3萬輛，按年增長7%，按月增長15%。極氪品牌1月交付量1.2萬輛，全球累計交付量突破43萬輛。

中國汽車股吉利是匹黑馬。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）