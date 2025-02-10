AI AI 中港股愛愛

過去兩周，市場一片AI、AI聲，這主要是DeepSeek橫空出世，一石擊起千層浪，重塑了行業格局，使到雲計算、AI芯片、光通信等板塊大升。中港股市開始被愛愛。

《金融界》有作者子寬指出：

DeepSeek等AI大模型的快速普及和使用量激增，帶來了海量的推理需求。DeepSeek僅上線21天日活用戶超2200萬，導致伺服器無法滿足大量用戶的併發需求。這種需求的爆發使得市場對算力基礎設施的需求預期大幅提升。

2月6日晚間，DeepSeek暫停了API服務充值。業內分析認為，DeepSeek既要應對近期湧入的大批使用者，又要繼續提升模型性能，極需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。這一消息很可能成為刺激算力概念股上漲的直接因素。隨著人工智能技術的不斷發展，對算力的需求與日俱增。DeepSeek作為人工智能領域的重要參與者，其業務發展對算力的依賴，使得市場對算力相關企業的前景充滿期待。

此外，科技巨頭正加大投入。字節跳動、小米等科技巨頭紛紛加大對AI算力的投入。字節跳動2025年的資本開支預算飆升至近1600億元人民幣，主要用於AI算力採購和數據中心建設；小米正在搭建自己的GPU萬卡集群。這些動作進一步提升了市場對算力產業鏈的信心。

從行業發展角度來看，隨著人工智能、大數據、雲計算等技術的廣泛應用以及各類大模型的興起，算力已成為數碼經濟的核心生產力，也是全球戰略競爭的新焦點。算力需求的指數型爆發增長，使得算力產業成為經濟發展的重要支撐。相關政策的支持也為算力產業的發展提供了良好的環境。

國務院辦公廳印發的《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，將算力設備及輔助設備基礎設施納入專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。這為算力產業的發展提供了有力的政策支持。

工業和信息化部等多部門聯合印發的一系列政策檔，如《算力基礎設施高品質發展行動計劃》，部署推動新型資訊基礎設施協調發展，支援數據中心集群與新能源基地協同建設，推動算力基礎設施與能源、水資源協調發展等，都為算力產業的發展提供了有力的政策保障。

在這AI浪潮帶動下，恒指、恒生科技指數、國企指數，紅籌指數均漲，其中恒生科技指數創2024年10月8日以來新高，且自2025年1月13日的4168點以來累計上漲超20%，進入技術性牛市（圖一）。

香港大型科技股亦全面見升，單上周五(7日)，小米集團(01810)（圖二）升逾5%見歷史新高，美團(03690)（圖三）、快手(01024)（圖四）、騰訊(00700)（圖五）、阿里巴巴(09988)（圖六）均漲超過2%。DeepSeek概念股金山雲(03896)（圖七）再創新高，金蝶國際(00268)（圖八）大漲逾19%，微盟集團(02013)（圖九）漲逾15%，芯片股中芯國際(00981)（圖十），ASMPT(00522)亦見受惠。

在中國AI股亮麗及阿爺大力撐股下外資開始愛愛中港股市了。

德意志銀行2月5日發布研究報告稱，全球投資者今年將認識到中國製造業和服務業的競爭力優勢，而DeepSeek的推出更像是中國的「斯普特尼克」時刻，中國股票的估值折價將會消失。報告認為，今年中國資產表現將超越其他地區。A股和港股的牛市已自2024年開始，中期將超過此前高點。此外上周二（4日），高盛率先在研報中強調，今年MSCI中國指數有14%的上漲潛力。外資最近確實開始看多中國資產了，不只是港股，A股的盤面上也能感覺到有外資的買入。過去兩年外資的流出給A股港股帶來了比較大的壓力，今年如果這個情況發生逆轉整個中港股都會好起來。

今年1月2日《觀圖論勢》復欄的第一篇文題是：「中國AI應用之年」結尾一段是:

「AI應用普及，新能源汽車產出多，在在都要N量芯片，不必是7納米、3納米，成熟製程芯片已足夠。中芯國際產芯片，小米集團用芯片，都可以是2025年，中國AI應用之年風口上的豬，可以飛天。」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）