滬指昨日（11日）跌0.1%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.4%，科創50指數跌1.2%。滬深兩市合計成交額16359億元人民幣。

香港股市亦跟隨A股回下，成交減少，是相對利好的，港股後市，還得看A股中期趨勢。

有色金屬板塊持續走強，黃金、銅領漲，Comex銅期貨主力合約今年累計漲幅超16%。此外，滬金主力合約盤中站上690元人民幣/克續創歷史新高。國金證券表示，目前黃金股估值普遍回到歷史相對低位，而金價高位運行，預計黃金股相對收益將較為明顯。

DeepSeek概念股持續活躍，除了雲服務廠商，在硬體側，當前已有超15家的芯片廠商適配了DeepSeek模型，相關智算一體機也逐步落地；同時，多家手機、汽車企業也陸續宣布接入支持這一模型，朋友圈持續「擴容」。東方證券研報稱，DeepSeek持續火爆，中立雲廠商及國產算力有望受益。

伴隨著影片《哪吒2》火爆，也帶火了周邊衍生品。據悉，泡泡瑪特(09992)推出「《哪吒之魔童鬧海》天生羈絆系列」手辦盲盒發售後熱賣，線上渠道已售罄，線下也幾乎買不到。國泰君安研報稱，IP消費為萬億級大市場，中國市場潛力可期。

東方證券指出，當前仍然是做多的時間窗口，春季行情繼續維繫，不過隨著AI主題近期交易大幅升溫，波動率會進一步提升，短期不適宜盲目追高，優質龍頭公司逢回調可考慮再布局。

光大證券指出，AI賽道是目前市場的核心主線，只要AI賽道不熄火，市場就有望延續漲勢。方向：國產AI芯片。國產芯片代工龍頭企業中芯國際(00981)已於昨天披露業績，其中第四季銷售按年、按季增長31.5%、1.7%。利潤按年、按季增長14.2%、21.4%。毛利率大升至22.6%。

廣發證券認為，短期而言，可能會出現科技股或TMT內部的高低切換，不過科技主線依然明確。低位成長中，除了春節後有所反應的低空經濟、半導體設備、光伏以外，還可以關注軍工、文化出海、衛星、醫療設備等，近期有潛在催化劑的低位成長。

總括言之，升多回調，並非真跌，後市仍有可為。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）