  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/02/2025

A股縮量下跌

#政政經經 #財金大勢 #A股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　滬指昨日（11日）跌0.1%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.4%，科創50指數跌1.2%。滬深兩市合計成交額16359億元人民幣。

 

　　香港股市亦跟隨A股回下，成交減少，是相對利好的，港股後市，還得看A股中期趨勢。

 

　　有色金屬板塊持續走強，黃金、銅領漲，Comex銅期貨主力合約今年累計漲幅超16%。此外，滬金主力合約盤中站上690元人民幣/克續創歷史新高。國金證券表示，目前黃金股估值普遍回到歷史相對低位，而金價高位運行，預計黃金股相對收益將較為明顯。

 

　　DeepSeek概念股持續活躍，除了雲服務廠商，在硬體側，當前已有超15家的芯片廠商適配了DeepSeek模型，相關智算一體機也逐步落地；同時，多家手機、汽車企業也陸續宣布接入支持這一模型，朋友圈持續「擴容」。東方證券研報稱，DeepSeek持續火爆，中立雲廠商及國產算力有望受益。

 

　　伴隨著影片《哪吒2》火爆，也帶火了周邊衍生品。據悉，泡泡瑪特(09992)推出「《哪吒之魔童鬧海》天生羈絆系列」手辦盲盒發售後熱賣，線上渠道已售罄，線下也幾乎買不到。國泰君安研報稱，IP消費為萬億級大市場，中國市場潛力可期。

 

　　東方證券指出，當前仍然是做多的時間窗口，春季行情繼續維繫，不過隨著AI主題近期交易大幅升溫，波動率會進一步提升，短期不適宜盲目追高，優質龍頭公司逢回調可考慮再布局。

 

　　光大證券指出，AI賽道是目前市場的核心主線，只要AI賽道不熄火，市場就有望延續漲勢。方向：國產AI芯片。國產芯片代工龍頭企業中芯國際(00981)已於昨天披露業績，其中第四季銷售按年、按季增長31.5%、1.7%。利潤按年、按季增長14.2%、21.4%。毛利率大升至22.6%。

 

　　廣發證券認為，短期而言，可能會出現科技股或TMT內部的高低切換，不過科技主線依然明確。低位成長中，除了春節後有所反應的低空經濟、半導體設備、光伏以外，還可以關注軍工、文化出海、衛星、醫療設備等，近期有潛在催化劑的低位成長。

 

　　總括言之，升多回調，並非真跌，後市仍有可為。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#政政經經 #財金大勢 #A股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk