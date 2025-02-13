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13/02/2025

華為上汽合作

#政政經經 #財金大勢 #華為 #鴻蒙智行 #汽車股 #尚界
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　　華為與上汽（滬：600104）已確定採用智選車模式展開合作，上汽註冊的「尚界」為合作品牌，標誌華為鴻蒙智行生態的進一步拓展，也預示上汽在智能化轉型道路上邁出了關鍵一步。

 

　　從合作模式來看，尚界將採用華為智選車模式，這也是華為與車企合作最深入的一種模式。華為不僅參與車型設計、研發等工作，還提供渠道幫助銷售。在華為鴻蒙智行聯盟中，此前已與賽力斯、奇瑞、北汽(01958)和江淮汽車合作推出了問界、智界、享界和尊界四大品牌，覆蓋23萬至100萬元（人民幣．下同）價位段，堅守高端市場。而尚界則劍指年輕化市場，消息人士透露，車型售價預計從17萬、18萬元起，做到25萬元左右，維持在中高價位市場。

 

　　在產品規劃上，尚界首款車型將基於上汽旗下子品牌飛凡汽車的原有產品開發。消息人士稱，首款車外觀改動不大，核心在於與華為電子電氣架構、智能技術的融合。受此合作消息影響，2月11日下午，上汽集團一度拉升，漲逾8%。

 

　　中國汽車行業格局正面臨巨大調整。2月9日晚間，東風系、兵裝系旗下上市公司齊發聲，引發央企汽車板塊整合猜想。東風股份（滬：600006）和長安汽車（深：000625）同時公告稱，雙方的間接控股股東正在與其他國資央企集團籌劃重組事項，東風汽車集團也已證實重組事項屬實。若東風集團(00489)和長安汽車進行重組，2024年兩者銷量總和高於國內銷量一哥比亞迪(01211)，有望誕生中國最大汽車集團。

 

　　此次華為與上汽的合作，以及汽車行業潛在的重組整合，都將深刻影響未來中國汽車市場的競爭格局及汽車股的錢景。
　　
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
　
　　編按︰港股昨日（12日）以2871億元成交額，大升563點，收報21857。本欄自2025年1月2日共推介37次股份，合共回報為368.5%。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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