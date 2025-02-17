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17/02/2025

特朗普這位總設計師

#政政經經 #財金大勢 #特朗普 #美國 #doge #毛羽健
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　　鄧小平啟動中國改革開放，被稱為總設計師。本周是特朗普就任一個月，他也似乎有美國總設計師之影子。

 

　　不少人都因特朗普口沒遮攔而以「特無譜」之名嘲笑之。但上任這一個月以來，美國人對特朗普的支持度近60%，跟拜登的20%支持度相比，已見特朗普不是無譜。美國人認為特朗普最好之處是Tough、硬。怎樣硬？是操刀「殺」人。

 

　　筆者於2024年12月30日有文「美國的新三劍客」指出特朗普上任，先安內後攘外。安內主要是要削財赤，文中指出：

 

　　要不再擴大美國債務，先要節流炒冗員(這是商家最常用手段)，所以特朗普許馬斯克成立個另立於政府機構之外的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，被人戲稱「狗狗部」。不過這隻狗如能發威，可以咬掉三分一的美國政府職位，連五角大樓也會被咬，裁了三分一冗員，財赤有望降三分一。

 

自斬雙臂　由明朝講起

 

　　近日果見到特朗普與馬斯克齊齊出手，大滅美國國際開發署(USAID)、中央情報局(CIA)、聯邦調查局(FBI)，出手之狠令人咋舌，真正very硬。但USAID專門去外國搞顏色革命，與CIA聯手，顛覆不聽話的外國政府，FBI又拉賊有功，都是有利白宮的長臂管治，為何要自斬雙臂？這就要由明朝歷史講起。

 

　　明崇禎年間有個御史，毛羽健，在京城納了小妾，但被在湖北老家的妻子得知，火速來到京城，打跑二奶，再揍毛羽健。

 

　　毛羽健細查，原來通風報信者是通過驛站，幫老婆快速來到京城的也是驛站，他懷恨在心，上疏崇禎廢驛站，將節下來費用，用於遼東軍費，崇禎認為有理，准了。大批驛卒失業，其中有位驛卒，是李自成，之後大家都知李自成滅了明朝。

 

　　梁啟超在《中國歷史研究法》裏，寫上一句：「明亡於御史毛羽健」。梁啟超此語即是謂明朝滅亡，和妻子吃醋，丈夫懷恨有關。

 

　　這跟白宮要斬USAID、CIA、FBI有何關係？

 

　　要明白，特朗普是位記仇的人，他第一任總統時的得力馬仔蓬佩奧，今時不被用上，應因為蓬佩奧在特朗普競連任時，也曾一度爭取提名，與特朗普唱對台，特朗普怎容得下！

 

　　馬斯克要求USAID提供內部文件供調查，USAID署長拒之。2月1日，USAID的網站被停，署長被勒令停職，很快所有USAID僱員接到電郵，你們被解僱了。跟著馬斯克抖出不少USAID亂花納稅人錢的「罪行」，以支持對USAID的斬之有理。

 

　　USAID在美國外大搞顏色革命，被斬了，以後世界會和平些，新疆棉可以不再被抹黑。是白宮良心發現，要世界和平、公正？

 

　　眾所周知，過去四年，特朗普一直好幾十宗官司纏身，有宗官司原告要特朗普賠二千萬，但一審之後卻要賠八千萬，這一切都是有位Alvin Bragg在搞鬼。特朗普身邊的人早就發現USAID暗中給了Alvin Bragg 2700萬美元。

 

安內第一刀　比連坐還狠

 

　　到特朗普翻身了，安內的第一刀便砍向USAID。一萬餘人失業，較連坐還狠。

 

　　2月4日CIA向全體員工提出「買斷計劃」，自願離職員工可以有8個月薪資補償，稍後FBI也類似，為何這兩個保衞美國國家安全及社會安寧的機構也受裁？簡單，過去4年特朗普官司不斷都有這兩個部門做手腳，有年FBI直接進入特朗普的海湖莊園搜屋，並搜走了些秘密文件。

 

　　特朗普一句名言是「You are fired」。究竟這三個及其他被開刀的部門，曾被前國務卿希拉里誇讚在搞垮外國政權上為花錢少、效果好的部門，是因為特朗普與馬斯克為削美國政府財赤而削，還是為王者復仇而削，大家可給評論。

 

　　筆者雖也有讀明史，但沒有梁啟超那樣狠評：「明亡於御史毛羽健」，亦要自白，前述資料是來於《超越新聞》網文。

 

　　另個特朗普與馬斯克發功之地是改革教育部和軍方，只接受一係男、一係女，不接受男改成女、女改成男，原因可能跟馬斯克的大兒子變為大女兒有關。

 

　　話說馬斯克將其大兒子送至加州就讀，在新冠期間，校方話其大兒子有自殺傾向，因為他有女性性別認同傾向，呃了馬斯克簽字讓其做變性手術。馬斯克曾於2024年中的一個電視訪談中對此極表憤慨，話明要報復。今時執效率部枝旗，必然會大削這類彩虹團體的政府資助，亦會不容許學校再教甚麼的自由性取向。

 

　　這個砍掉政府資助彩虹群體之舉，會激怒不少大藥廠和醫護，因為變性之後要一生覆診、食荷爾蒙藥，這是筆大買賣。斷人財路等同殺人父母，馬斯克也知此中之危，故已立好遺囑，生意亦隨時可甩手。中國的Tesla車廠已交了予個中國人打理，亦有十多個子女，不怕絕後。馬斯克一如特朗普，是個要面、可以不要錢的人（因為錢已夠），發財立品，志在名留美國青史，做起事來，可以很絕。

 

　　至於會不會搞出個美國「李自成」又或重演甘迺迪被刺殺之事，怕他倆已豁了出去，不斬樓蘭誓不還。

 

　　馬斯克的「效率部」，削赤之手已伸向不少部門，更具挑戰的是伸向財政部，當然不是今時自己友的財政部，而是拜登時的財政部及美聯儲局、美政府的統計部門和五角大樓。

 

  • 拜登時的財政部有無貪污？
  • 美聯儲局又有無貪污？
  • 美政府統計部門有無受拜登政府指使而偽造數據？
  • 美五角大樓七年來都拒絕其財務被審計，此中有甚麼貓賊？

 

　　上述任何一點被馬斯克的「效率部」炸開個裂口，都是轟天動地，不只牽扯美國，更牽扯到世界，不用個美國李自成出來，也夠美國國譽無存。

 

馬斯克想削三分一財赤

 

　　不過除了以宮庭鬥爭角度去看馬斯克的效率部怎去整人外，亦要看到其對美國政府有益的一面。馬斯克以美國政府2023年6.2萬億美元財政預算案（見表）為目標，想要削三分一預算（即是財赤）。

 

 

　　筆者在2025年1月6日「馬斯克怎削美財赤」一文中指出：

 

　　(1)削赤不成功（筆者認為機會細，點都會削到些）

 

　　美債會續濫印，但大買債人（中、俄、沙特）少了，美債息會升，不利美經濟，美股、美匯可因美息升而有支持，但終會因美元氾濫而跌。這情況利金，利人仔、A股。

 

　　(2)削赤成功（筆者亦認為這機會亦細，因為美國既得利益團體必會反對，以致暗殺馬斯克）。

 

　　全球會因為美債不再濫印而出現美元荒，致美息急升，全球借美元債者會被割韭菜，不利非美元資產。金、人仔、A股會有壓力。

 

　　怎定馬斯克削赤是否成功？

　　2023年美財政支出：6.2萬億美元

　　2023年美政府收入：4.4萬億美元

　　2023年美是年財赤：1.7萬億美元

 

　　有謂取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下。如2025年1月至3月間，馬斯克能叫砍2萬億美元或更多的財赤，是唔打得都睇得；如只叫砍1萬億美元或更少的財赤，怕馬斯克要去見馬克思，瓜得。

 

　　補充一句，如馬斯克叫砍美2萬億美元財赤，等同美聯儲局叫縮表。上次美聯儲局叫縮表，未縮之前，美股已縮。

 

　　馬斯克能否削赤成功，一方面是靠其六大操作電腦奇才，能細查各政府部門的支出，但更重要的是要靠特朗普有幾大的支持。無論如何，特朗普和馬斯克的屠貪腐刀已動，對美國政府的管治權已是一大提升，跟中國古代的振皇權相若，這就是本文文題擬為：「特朗普這位總設計師」所倚。想知道特朗普這位總設計師的設計藍圖，可從特朗普新任的白宮發言人在記者會上發言（請【按此】觀看「新任白宮發言人首個記者會」），及和馬斯克的訪談（請【按此】觀看「馬斯克2月6日發布的錄製視頻」）中得知。

 

　　筆者在「美國的新三劍客」文中預期，特朗普如要對華動手，要在3月後，今還有時間，亦可以讓子彈先飛一會，發酵下。稍後為文談特朗普可以動乜手，而中國又會怎還手。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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