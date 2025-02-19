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19/02/2025

跳水

#政政經經 #財金大勢
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　　重磅利好消息兌現之後，昨日（18日）A股、港股走勢風雲突變，午後A股三大指數集體跳水，港股大幅衝高回落，打了追高的資金一個措手不及。

 

　　截至收盤，滬指昨跌0.9%，報3324點；深成指跌1.6%，報10617點；創業板指跌1.9%，報2182點；科創50指數「最慘」大跌2.5%，報1011點。此外香港恒生指數也從2.3%漲幅急速回落，恒生科技指數從5696點位置回落160點，漲幅一度縮至不足1%。

 

　　至於為何A股、港股走勢風雲突變，除了資本市場漲跌之間的技術性回調與題材股自身炒作周期之外，或還與四大原因有關。

 

　　1. 目前DeepSeek概念股已經擁擠

 

　　周末，光大證券在研報中提到過去一周，大盤延續震盪反彈，AI主線持續活躍，有關TMT、電子板塊的「擁擠度」（即成交額佔比）討論成為市場焦點。考慮到近期一些AI細分板塊積累了不錯的漲幅，短期波動可能在所難免。

 

　　2. 重磅會議等相關政策預期逐步兌現

 

　　有關民企會議的小作文，上周五（14日）市場就已經瘋傳，並且當日A股、港股、中概股已經有所反應。在周一（17日）A股、港股繼續上揚之後。目前A股相關政策預期已經兌現，暫時進入了A股政策空窗期。

 

　　3. 特停監管措施重現江湖

 

　　17日晚間，19天18板（編按：漲停板）打妖股*ST信通(滬:600289)公告停牌核查，這也標誌著特停（編按：特別停板）等監管措施重現江湖、這對A股打板資金和題材炒作是個打擊。

 

　　4. 在資金面中，北上資金與ETF資金出現明顯撤離

 

　　民生策略在周末的研報中提到北上與ETF資金呈現了明顯的撤離。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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