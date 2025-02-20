  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

20/02/2025

外資湧入港股？

#政政經經 #財金大勢 #港股 #科技十姐妹 #美國銀行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今年截至2月18日收盤，恒生科技指數已累計大漲超26%，盤中刷新3年新高。而美股三大主要股指的累計漲幅卻不到5%，何故？

 

　　海外市場投資者也在重估中國科技股資產，有美國分析師梳理了中國「科技十姐妹」（即阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)、比亞迪(01211)、京東(09618)、網易(09999)、百度(09888)、吉利(00175)和中芯國際(00981)），稱它們自2023年年底至2025年2月12日的累計漲幅已超過美股「科技七巨頭」（即蘋果(US.AAPL)、微軟(US.MSFT)、Alphabet(US.GOOG)、特斯拉(US.TSLA)、Meta(US.META)、英偉達(US.NVDA)和亞馬遜(US.AMZN)）同期的表現。

 

　　與此同時，大量資金正湧入港股科技股。據資料顯示，2月18日，南向資金淨買入港股金額達224.2億港元，是自2021年初以來的最大單日購買量。

 

　　美國銀行在最新的全球基金經理月度調查中指出，受人工智能初創公司DeepSeek崛起等利好因素的帶動，買入中國股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或許足以吸引長期投資者回歸。

 

　　美銀指出，對中國股票的看法正在從「可交易」轉變為「可投資」，這將是心態和資金流向的重大轉變。但他們仍待兩個發展：

 

　　第一，3月中旬。中國重要的會議召開，屆時市場開始對中國下一步支持性措施做出初步評判，比如超越預期，還是不及預期。

 

　　第二，4月初。屆時特朗普的大部分關稅政策將會生效，如對墨西哥和加拿大加徵25%的關稅、普遍關稅，以及汽車關稅。市場將重新評估貿易政策，貿易爭端升級的可能性在第二季度極有可能持續存在。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#政政經經 #財金大勢 #港股 #科技十姐妹 #美國銀行
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk