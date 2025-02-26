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26/02/2025

大浪淘沙

#政政經經
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　　中港股市昨日（25日）均跌，這是升得多而回調，不一定是升浪已完，後市還要看一些技術支持位能否穩守，又或之前一些阻力位能否被上破。炒股不炒市，阻力、支持位要逐隻秤。

 

　　大浪冚來，邊個有實力，邊個是乾炒，可以易察覺。逆市而升並有成交量支持，之後值得跟貼；跌後反彈，但成交一般，要看日後能否突破前阻力（高）位；跌後無乜反彈，並見成交增，宜趁早換馬。

 

　　《金融界》有位青楓客評大型科技股普遍跌幅收窄，尤其是小米(01810)轉漲超3%，並且再創歷史新高。網易(09999)跌幅在1%以內，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、京東(09618)、百度(09888)跌幅在3%以內，阿里巴巴一度大跌近8%；機器人概念股、半導體股、汽車股拉升回暖明顯，微創機器人(02252)大漲超14%，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、高偉電子(01415)均上漲，新車曝光，理想汽車(02015)大漲超12%領銜汽車股上漲；昨日大幅下跌的生物醫藥股反彈，煤炭股、建材水泥股、餐飲等消費股表現活躍。另一方面，DeepSeek概念股多數繼續維持跌勢，第四範式(06682)、金山雲(03896)、美圖公司(01357)均走低，大金融股（銀行、保險、券商）普遍表現低迷，影視娛樂、互聯網醫療板塊跌幅居前。

 

　　中國銀河證券研報表示，短期內，一方面，恒生科技指數漲至2022年1月21日以來高點，未來或面臨調整以及部分投資者獲利了結，從而帶動港股市場高位震盪。另一方面，近期港股業績陸續披露，業績超預期個股或迎來交易性行情，可以留意。

 

　　大新銀行研究指中國內地人工智能模型發展加上半導體核心技術取得突破，能否演化為可持續的盈利增長動力仍有待觀察。若人工智能發展及應用進一步落實，恒生指數有望挑戰2022年高位25000點，20000點關口有較大支持。

 


　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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