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27/02/2025

東升西降

#政政經經 #財金大勢 #東升西降 #港股 #中國股市
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　　在全球市場風雨飄搖下，中港市場卻一枝獨秀，果真東升西降。

 

金融街的華爾街情報圈指出：

 

　　港股昨（26日）大漲3%獨領風騷，A股也收復了昨天的失地--中國市場的漲勢無疑會加劇海外資金「害怕錯過」的心理。不過，中國投資者的心理可能會相反，可能出現老套的「獲利了結」。

 

　　相比昨天的走勢，今天（27日）會更加重要，英偉達（US.NVDA）於昨晚公布財報，中國市場將率先給出評價，其反饋可能與美股完全相反。這份財報不僅關乎英偉達，其任何疲軟跡象，都可能令投資者對整個AI股的信心產生巨大影響。明天很多人都面臨一輪重大抉擇。

 

　　對港股而言，阿里巴巴(09988)隔夜美股走勢可能成為風向標，如果其上漲2%，港股可能上漲1%；如果其下跌2%，港股可能下跌1%。

 

　　另外需要關注的是，市場對中美關係有點掉以輕心，所有焦點都集中在關稅和貿易上，忽略了對科技行業實施新限制的可能性。當然，打壓僅會影響短期市場情緒，不會影響長遠發展。

 

　　在中國股市上漲、美元下跌的背景下，人民幣仍舊走出了弱勢行情，後續人民幣可能會有「補漲」或「補跌」？

 

　　筆者認為，在東升西降大勢下，人幣趨升、中港股市走上應是2025年大勢。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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