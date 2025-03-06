市場關注俄烏局勢，美副總統接受霍士電台專訪（請【按此】觀看相關視頻），談美烏爆吵內幕，值得聽，霍士已配中文。另中美關稅互戰，市應跌，但兩會期間，阿爺可能唔俾跌。

據「金融界」，昨日（5日）滬指漲0.5%，報3341點；深成指漲0.3%，報10709點；創業板指漲0.01%，報2190點；科創50指數漲0.3%，報1083點；北證50指數漲2.8%創近4個月以來新高，惜滬深兩市合計成交只14938億元人幣。

題材方面，磨床類、建築租賃、法蘭、線性驅動、挖掘機、混凝土機械、起重機、高空作業機械、工程機械出海、液壓件等漲幅居前。這應受兩會撐內循環行業帶挈。

港股表現較優，恒生指數漲2.8%，報23594點；恒生科技指數漲4%，報5757點；國企指數漲3.1%，報8630點；紅籌指數漲1.3%，報3846點。

大型科技股全線拉升，阿里巴巴(09988)漲1.6%，騰訊控股(00700)漲3%，京東集團(09618)漲3.1%，小米集團(01810)漲7.2%（可能受將新能源汽車保單打下來有關），網易(09999)漲2.3%，美團(03690)漲6.4%，快手(01024)漲3.9%，嗶哩嗶哩(09626)漲4.3%。

大金融股（銀行、保險、券商）、中字頭股普漲，尤其是農行(01288)、建行(00939)、中行(03988)創歷史新高；半導體芯片股、機器人概念股、DeepSeek概念股集體回升大漲，華虹半導體(01347)漲超7%，中芯國際(00981)漲超6%，第四範式(06682)、地平線機器人(09660)、微創機器人(02252)等齊漲；政府工作報告說，積極擴大有效投資，推動「十四五」規劃重大工程收官，帶動重型機械、建材水泥股漲。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）