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07/03/2025

吹脹

#政政經經 #港股 #恒指 #美股 #中國股市
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　　恒指昨日（6日）又升700多點，升勢之速，猶如吹氣球般吹脹。這個吹脹之「氣」來自華爾街看多中國，恐懼美股「超級泡沫」，資金自印度撤出，再加上阿爺力撐A股。

 

　　當然大升之後，今日應有回調，只要回調不逾500點，後市仍望漲，恒指月線指向28000。

 

　　「美科技股泡沫論」已經是老生常談，最近的情況再次讓投資者警惕起來。自特朗普就職以來，大型科技股如特斯拉（US.TSLA）市值已縮水三分之一，谷歌母公司Alphabet（US.GOOG）下跌了約15%，微軟（US.MSFT）和亞馬遜（US.AMZN）至少下跌了10%。在兩年的股市長升過後，這種擔憂並非沒有理由。

 

　　曾準確預測過金融危機的傳奇投資者傑里米．格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)是目前人工智能泡沫論的支持者，他認為美股市場已經處在「超級泡沫」區域。

 

　　不過，歷史經驗表明，2月通常是一年中最糟糕的月份，尤其是在經歷過大選後。按照往年經驗來看，股市通常會在接下來的3、4月份回暖，且看今年會否如是。

 

　　反之中國股市優勢多多。中國投資策略師、Sinology LLC創始人兼首席執行官安迪．羅斯曼表示，自2020年以來，中國家庭儲蓄淨增加約9.8萬億美元，大約是日本國內生產總值(GDP)的兩倍。而「一旦消費者、企業顯示出樂觀態度，經濟就會迎來好轉」。

 

　　宏觀研究公司Global Data TS Lombard中國研究主管羅里．格林表示，中國為全球製造業貢獻了30%的產能，這一水平僅次於二戰期間的美國和工業革命初期的英國。

 

阿爺N劍出鞘在今朝

 

　　A股是否鹹魚翻生？仍有此論者應是美國國際開發署(USAID)殘黨。過去廿年阿爺密磨N劍，出鞘在今朝，下周一（10日）詳談。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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