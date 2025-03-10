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10/03/2025

磨劍卅年今出鞘

#政政經經 #財金大勢 #大國博弈 #中美關係 #國際評論
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　　上周中國針對美國不斷提高貿易關稅，作出反擊，並警告美國，準備好打「任何類型」的戰爭。為甚麼中國今時這麼「戰狼」了？

 

　　事實上，自中國建國以來，中國就一直備戰美國。原因不是中國「狼」，而是美國「豺」。「豺」的兇狠程度超過「狼」。

 

　　為甚麼美國是「豺」？因為中國這「狼」在過往半世紀一直受美「豺」的欺凌，但由於戰鬥力一直不及美「豺」，故不得不先忍氣吞聲。

 

　　美「豺」除了打韓戰外，在60年代又常用U2偵察機入侵中國領空，當時中國無飛彈只能用文攻，在報章上指責美帝國主義第幾多幾多次侵我領空，但美「豺」一直睬你都傻，直到中國搞出了幾枚飛彈，有次美「豺」U2機再侵中國後，中國用剛造好、僅有的三枚飛彈，把U2機打下來，美國對入侵中國領空之舉稍收歛。這是中國對美「豺」打的第一次飛彈戰。

 

美「豺」相逼，中「狼」反制

 

　　中國建國之初，一窮二白，農業落後，植不出足夠棉花去紡紗、織布、裁衣予N億人口，要高價入口美國棉花，直到1972年（啩？唔記得了）中國消滅了棉鈴蟲的禍害，棉花產量多了，周恩來總理便在一次美「豺」無理發惡時，宣布不再入口美棉。這是中國對美「豺」打的第一次農業反擊戰。

 

　　就在中美建交後，美國也對中國有這樣那樣的制裁，來遏制中國的經濟發展，其中包括糾集西方各國，不准將高端電子設備、技術輸華，不許中國參與美國的太空計劃，結果中國就只好自行發展，由50年代至80年代，中國企業最常講的一句是「以產頂進」，結果是產出了全球最完備的工業生產鏈。原子/核子/氫彈、長征火箭、北斗衛星、新能源汽車、DeepSeek AI技術等，都是在「豺」的不分食下，不得不自己「狼」起來。

 

　　所以，當中國講準備好打「任何類型」的戰爭時，並不是現時變成戰狼，而是美「豺」一直相逼，故自50年代的三枚飛彈擊落美U2機起，便要披上「狼」皮。

 

　　中國想不想「狼」、「豺」互噬？不想，因為中國要靠出口搵食，一定想多個朋友（可供出口市場）好過多個敵人（不能出口之市場）。美國在60年代美出口大盛時，也一樣想多朋友，不然，可樂、麥當勞、波音飛機也不能賣到全世界，賺了世界不少錢。

 

　　今時特朗普謂中國搶了美國人飯碗，是講對了10%，以蘋果手機為例，中國只拿到10%左右的勞務、嵌裝費，絕大部分利潤是由蘋果公司的股東賺了。正確的講法是，蘋果公司為了多賺，出賣了美國工人的飯碗。如蘋果公司肯將利潤與原美國蘋果工人平分，美國工人會介意沒有了那個飯碗嗎？不會啦！特朗普加關稅，只會使美國中低下階層承擔了關稅帶來的物價上升，只有向這些出賣了美國工人飯碗的企業針對性地抽高額的利潤稅，就可以增加美國政府稅收，減少財赤之餘，仍可以利用這些稅收來大派福利。你話吖，工人最慘是有汗出無糧出啫，如果是無汗出，但有糧出，特朗普的民望必定爆表，但特朗普不會啦！對企業高額利潤加稅是有損金主利益，減企業利潤稅才有益金主利益，亦有益自己競選再競選、選親都當選的千秋功業，亦一定可攞諾貝爾和平獎。

 

先進軍備可應熱戰

 

　　1989年5月，戈爾巴喬夫在中蘇決裂30年後突然訪華，事後看來，是來告知中國，蘇聯不再共產主義了。同年11月，蘇聯以震盪療法，一夜解體，但由於承接共產主義的後續政府架構未備，由蘇聯變成的俄羅斯政府就經濟崩潰，人民失業，生活不繼（因沒有了國企）。事實上，不只俄羅斯人民變貧，烏克蘭人民也是，而俄羅斯和烏克蘭是前蘇聯集團中的軍工強體，又知中國要不被「豺」烚，一定要有強軍工體，故當時就由駐俄羅斯、駐烏的中國大使，攜同朱古力（俄烏天氣冷，朱古力可快速增加體熱）和二窩頭（最接近伏特加之中國酒）及聘書，去俄、烏兩地大聘軍工人才，不單這個專才要，連同其家眷也一齊「聘」到中國，並為俄烏這些軍工專才建立居民點。近日見中國軍武方面威威，這些俄烏軍工專家應出力不少（表一）。

 

 

　　為甚麼又要在這些時刻拿出來晒冷？因為美國政權交接，特朗普整個班子都是高度排華的，及時演嘢，搬出先進過美國的武器，才可以戰止戰，避免可能的美國軍事冒險。

 

　　中國這晒冷，美國國防部長赫格塞斯有如下講法：「他們正迅速增加國防開支，推動現代科技，他們想取代美國。若我們想遏止與中國或其他國家的戰爭，我們必須強大，而總統明白，和平來自實力。」

 

　　美國國防開支佔美政府預算約三分之一，又算不算多？弱國無外交，只有被人烚，美國要以實力來得到和平，中國何嘗不然？國家主席習近平講打鐵還需自身硬，講的就是「實力」自強與自衛，本無不妥，不妥的是美國防長話「中國想取代美國」是不忿了？不忿，不忿，按了枚飛彈過來，中國是否要準備打這個熱戰？

 

　　很多人以為中美之間熱戰怎會開打吖，一打就是兩個全傷，不到你敗不敗。美「豺」是知道的，故美「豺」不一定會自己落場，自己落場，是打小國，韓戰、越戰、阿富汗戰、敍利亞戰，完全可以以大欺小，和中俄大國就一定不會自己落場，會找無賴來打代理人戰爭，如烏俄之戰。美「豺」既可策動烏俄之戰，又會否策動菲中、日中、韓中之戰？美「豺」不是求在這些代理人戰爭中贏到中國，只是像狗皮膏藥般，貼在你身上，使你對經濟發展分心。中國要爭的是在未來3、5至10年無邊境戰爭，安心發展好自己的經濟，壯大自己，以應付美「豺」可發動的任何形式之戰。

 

　　假如美「豺」真策動了在中國邊境的代理人戰爭，中國會做的是速戰速決，故近年解放軍講的「召之則來，來則必勝」不是空談，是要靠無人機、機械狗、機械狼、055、東風快遞、核潛艇、核航母、殲25、殲35、六代機等等等等來靠嚇，擺明郁親手便聽打，達到不戰而屈人之兵，不用戰而止戰，才可為中國爭取3、5、10年的和平發展期。

 

　　熱戰不易打起來，並不代表美「豺」不會打貿易戰、關稅戰、科技戰、資本戰、金融戰、外匯戰，甚至打賴債戰、糧食戰、疫症戰……

 

　　以上這些戰法，美「豺」都用過來對付中國，中國吃過虧後，在過往的30年，尤其是在過往10年，已積極備了戰，要講中國怎備戰以上美「豺」之戰，講幾日都得，限於篇幅，先講阿爺怎備戰金融戰。不少人擔心美「豺」在金融戰術上是一流的，中港會吃虧。

 

中國應對金融戰彈藥充足

 

　　金融戰，即是打「錢」，如光是放定一大嚿錢來備戰，是笨辦法，較好之法是要有足夠動員力，可以動員到平時都是sideline的錢（彈藥），以及動員到勤王兵來協防。先講錢（彈藥）。

 

　　先講錢（彈藥）。

 

　　國家隊的彈藥分布於五處——匯金、證金、外管局、社保基金（不是個別退休人士的社保基金，而是救突發災難的國家基金）及國家集成電路產業基金，這五個彈藥庫的彈藥量是保密，但知是每年會增加。

 

　　指揮勤王兵的是證金和證監，兵團則是一眾上證A50ETF、上證50ETF、上證1000ETF、上證2000ETF、滬深300ETF和日後會陸續生成的ETF，在2024年2月，這些ETF兵團就力殲了當時可能由內外勾結而啟動了的金融戰，使上證指數一度跌至2635.09的低點，跟著阿爺點了今證監主席吳清掛帥，把那些搞事者搞到「傾家蕩產，牢底坐穿」，當時筆者也有多篇文章談此。

 

　　在這些ETF勤王兵清君側後，再加上阿爺的保駕護航，就開展了個資本戰反擊，中港股市就逐步向好，好到今年至今，中港股市升幅多於美股。你以為是DeepSeek帶挈？DeepSeek於今年1月底橫空出世，但中港股市於去年9月24日已轉好，阿仔又怎可以生出阿爸？

 

　　中國外長王毅於上周五（7日）的兩會記者會指美國是「兩面派」，唔改無得合作，已是城頭罵戰，再不只是備戰，其實真正的罵戰是於2021年3月18日中方代表楊潔篪於中美阿拉斯加會談，那16分鐘噴話美國「中國人不吃這一套」開始。

 

　　2021年3月18日，是中國「磨劍三十年，今出鞘」。以後再祭出劍的頻率應愈來愈密，除非美「豺」柴咗。故各位投資者宜常戴頭盔，常行騎樓底。

 

　　哪些是「頭盔股」，哪些是「騎樓底股」，明天（11日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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