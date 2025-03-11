亞洲股市昨日（10日）漲跌互現，對美國經濟健康狀況的擔憂影響了投資者的風險偏好。

A股昨天也跌了，但下跌不同尋常。

《金融界》華爾街情報團分析：

首先，下跌的原因比較明確，受周末期間公布的通脹數據影響，通脹下行的壓力受到密切關注。

其次，滬指遲遲未能突破3400整數水平，可能損及市場人氣。就像黃金一樣，每逢到達2950美元後就無法進一步上攻，獲利回吐的壓力將會加大。這種看似巧合的「整數關口魔咒」，實則暴露了當前投資者的集體焦慮。

第三，歐洲資產重獲青睞，將會與中國市場爭搶美股流出的資金。對美股而言，在特朗普2.0的解僱和關稅迷霧中，愈來愈難以看清經濟形勢。美國股市的默認立場是避險，一直在回調。需要特別注意的是，中美科技股股指已經顯著縮小，市場對AI驅動的漲勢已大致定價，資產重估告一段落。在此情況下，人民幣需要保持穩定，以鞏固海外資金對中國資產的信心。

接下來，外資進入猶豫不決期。市場將更加關注經濟數據、企業盈利，而不是某個寬泛的概念（比如「東升西落」）。每增加1%的回撤，都會動搖相當比例的趨勢交易者的持倉信念。

阿爺要撐消費股

實在的是，阿爺要撐消費股，有盈利的電訊、內銀股，以及久沉剛起的資源股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）