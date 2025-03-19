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19/03/2025

拉唔住

#政政經經 #財金大勢 #港股
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　　3月18日收市，恒生指數漲2.5%，報24740點；恒生科技指數漲4%，報6105點；國企指數漲2.8%，報9177點；紅籌指數漲2%，報4024點。港股牛難拉住，現要擔心中港股市成交未見新高。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲5.8%，騰訊控股(00700)漲3.2%，京東集團(09618)漲5.3%，小米集團(01810)漲3.3%，網易(09999)漲1.6%，美團(03690)漲1.3%，快手(01024)漲4.4%，嗶哩嗶哩(09626)漲4.9%。

 

　　黃金股走強，山東黃金(01787)漲7%。國際金價繼續走高，倫敦金現盤中漲至3008.4美元/盎斯，再創歷史新高。分析人士指出，金價創新高，原因是投資者權衡了加劇經濟放緩擔憂的美國數據，而中東緊張局勢的升級則進一步凸顯了黃金的避風港吸引力。

 

　　汽車股走高，蔚來(09866)漲近9%。消息上，商務部市場運行和消費促進司司長李剛17日在國新辦新聞發布會上表示，將組織開展汽車流通消費改革試點，積極支持有條件的地方在促進二手車高效流通、發展汽車後市場等方面先行先試，著力培育汽車消費的新增長點。個股方面，昨日，比亞迪(01211)召開超級e平台技術發布暨漢L、唐L預售發布會，發布超級e平台，推出閃充電池、3萬轉電機和全新一代車規級碳化硅功率芯片；理想汽車(02015)發布下一代自動駕駛架構Mind VLA。

 

　　百度(09888)漲12.2%，宣布發布文心大模型4.5和文心大模型X1。消息面上，百度3月16日正式發布文心大模型4.5和文心大模型X1。目前，兩款模型已在文心一言官網上線，免費向用戶開放。同時，文心大模型4.5已上線百度智能雲千帆大模型平台，企業使用者和開發者登錄即可調用API；文心大模型X1也即將在千帆上線。百度搜索、文小言APP等產品，將陸續接入文心大模型4.5和文心大模型X1。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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