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26/03/2025

退守、退守、退守

#股市 #政政經經 #港股 #財金大勢
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　　恒指連跌4天（前日小反彈不計），是日日退守，今（26日）明（27日）兩日可退守至保歷加通道底，22800點。

 

　　「金融界」3月25日報道，港股三大指數早盤低開低走，午後微幅窄幅震盪趨勢，截至收盤，恒生指數跌2.4%，報23344點；恒生科技指數跌3.8%，報5517點；國企指數跌2.7%，報8616點；紅籌指數跌1.5%，報3847點。

 

　　盤面上，作為市場風向標的大型科技股全線下跌，配售425億港元小米(01810)大跌6.3%，美團(03690)跌4.3%，阿里巴巴(09988)跌3.8%，快手(01024)跌3.6%，京東(09618)跌3.2%，騰訊(00700)跌2.1%，網易(09999)跌1.7%，百度(09888)跌1.6%；大金融股（銀行、保險、券商）、中字頭股等權重普遍表現低迷；DeepSeek概念股、汽車股、蘋果概念股、餐飲股、半導體股、內房股等熱門板塊紛紛走低，其中，舜宇(02382)大跌10%，比亞迪電子(00285)績後大跌9.6%，小鵬汽車(09868)跌7.5%，長城汽車(02333)跌7.2%，微盟集團(02013)跌6.8%。另一方面，6家航空公司2月客座率均超過80%，航空股逆勢上漲，中國東方航空(00670)漲3.8%，中國南方航空(01055)漲3.4%，中國國航(00753)漲1.5%，黃金股部分上漲，紫金礦業(02899)漲2.2%刷新階段新高，啤酒股、風電股多數上漲。

 

　　平安證券認為短期港股正處於估值修復後的震盪調整期，市場繼續等待新的催化劑；但平安證券仍認為當前港股仍處於較好的戰略配置區間，尤其港股科技資產具備中長期的投資價值，AI、消費電子等細分領域的機遇值得關注。此外，政策支持內需消費領域的優質資產、外部擾動加劇背景下的紅利資產，均有配置價值。

 

　　方正證券認為這輪港股上漲的邏輯仍未被打破，估值並未達到極端水平。往後看，該行認為在中國經濟回升向好、上市公司盈利觸底回升、流動性環境整體友好、科技產業邏輯催化等邏輯支撐下，中國資產吸引力有望持續提升，推動港股市場行情繼續向好前進。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

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