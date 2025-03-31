特朗普要打劫全世界兼賴債

特朗普就任兩月多他的政令也出得愈來愈多，基調一個：打劫全世界，兼賴債，這對全球經濟，以至閣下荷包，關係重大。建議大家可剪下此文，慢慢細看。

特朗普要打劫全世界，原因有二：

（一）美國競爭力不足，但又想有好生活，最好就是學張子強，綁架做賊，一夜發達。

（二）美國欠債纍纍，還唔起，便賴債。

上任拜登留個坑給特朗普去跴，交接時財政只支持政府支出到3月。特朗普在共和黨控制的兩會下，把國債上限逼政府停擺的危機推遲到9月。不過國會預算辦公室更謂政府財政只可支撐到8月底。

美國國債達上限，政府要停擺的危機幾年就有一次，原因是美政府無心削財赤，由儉入奢易，由奢入儉難，要真削，便要上調國內稅收，減少美國人所享有的福利，不利拉攏選民選票。

今時美國國債逾36萬億美元，是美GDP的100%左右，會計上是已資不抵債，如是小國，早已要破產，但美國有核彈、有航母，暫無人敢吭聲，美債仍有人買。

長期下來，美債必有被唾棄一日，特朗普想扭轉這趨勢、想勵精圖治，第一步是透過馬斯克的政府效率部門削政府職位，初步聲勢浩大，人人認為可憑此使美國中興，不過今時已有法官判馬斯克的裁員有些是過了火，不合法，官司膠著，特朗普、馬斯克能否透過削政府職位來平衡美國政府收支，已由之前的被看好變成不被看好，美國國會預算辦公室更謂特/馬這些措施反會使國債猛增，因為特/馬用力過猛，會拖低經濟增長，企業難賺錢，致減少稅入，收支平衡不了。

斬完自己友，特朗普就開始打劫國外盟友和非盟友，由身邊盟友做起。北美自由貿易協議成員有美、加、墨，原本是互惠，但特朗普一轉而成兇手，害加拿大與墨西哥先捱25%關稅，之所以要先害自己友是因為不少美國公司如通用、福特等，因加墨兩地生產成本平，便乘此美自由貿易協議便車，到加、墨投資，如今特朗普要使製造業回流美國，便用高關稅來逼使這些美國企業搬回美國，搬廠少說也要兩三年，特朗普因為國窮也不理，先收25%關稅來補充國庫。

企業搬廠回美國，會因美國生產成本貴而加價，企業不搬廠回美國，亦會因高關稅而加價，兩者都會使在美國出售的貨價貴，汽車已平均貴了1000美元一輛，這個貴價將會由美國消費者承擔。這其實是用關稅之名，向美國消費者抽了稅，你開宗明義向美國人加稅，選民一定不選你，用這個加關稅而使美國物價貴的間接抽稅，便加稅加得無咁礙眼。這就是自特朗普在第一任加關稅後，拜登死都保持特朗普這增美國庫收入的「德政」的原因。

明白此點，便知特朗普自上任以來，每日都講加關稅、加關稅，加不手軟。

美蠻加關稅，各國不會坐以待斃

對特朗普蠻加關稅，被加關稅的國家可以怎做？加拿大還拖不向美國供電，因為美國西北區的主要電力來源是在加拿大，起先加拿大這反擊真嚇窒了特朗普，但不知怎的沒有了下文，可能是加拿大軟腳了。

中國則立馬反擊，斷供重要稀土等等，讓美國戰機做不成隱形塗層，美國F35的年產量立即被下調，之後怎發展走著瞧。

特朗普又指令不許第三國買委內瑞拉石油，若第三國買，該國亦要被加徵25%關稅，不過美國又許雪佛龍繼續去開採委內瑞拉石油和買其石油，因為這個美企是第二國，不是第三國。

透過此舉，即是美國將委內瑞拉石油美國化了，只可買給美企，賣價必低，美企的轉售價必高，這便等於私有化了委內瑞拉石油，要知道委內瑞拉石油貯量是更超沙特的，靠長臂管轄來霸他國資產等同入屋打劫，委內瑞拉可以怎辦？如有足夠武力又或有不怕死之輩，一如也門武裝，定然可以跟美國一戰，但委內瑞拉似欠這些忠精愛國之士，怕只有被宰割。

特朗普透過高關稅來搶全球各國的錢和資源，終會挑起國際紛爭，還擊。悍匪張子強，曾使超人攝服不敢吭聲，但終也不是落法網，被判死刑？

靠惡不是最終使美國走出債務困境之法。

龐大的36萬億美元國債很難靠徵關稅來填氹，於是特朗普及其團隊就想出個乾坤大挪移來轉走這36萬億美元國債，目前看到方法有三：金、加密貨幣、百年國債。

美欲以金、加密幣維持美元地位

世人對美元無信心，話美元濫發嘛，便將美元返回金本位，就可以爭回世人對美元是美金的信服。這個掛勾於金的方法，歷史上屢見成功例。

美國建國初期，紙幣濫印，帶來通脹，一掛金，OK了。

法國大革命之後，第一共和濫印鈔，第一共和因通脹而滅。拿破崙上場行金本位又OK。

英國也曾因紙幣濫發而社會不穩，英國伊利莎伯女王一世又祭出金本位，掂了。

更神奇的是，一戰之後，德國惡性通脹率可以每月上萬，1923年馬克掛黃金又掂。

今時美元要掛黃金，當然不會再是35美元一盎斯，筆者估是8000美元或以上一盎斯，不要嫌棄美元兌金少，筆者一直講以後貨幣有3種，元寶、陰司紙和溪錢，元寶有塊所謂金箔，最貴；陰司紙沾上油墨，印上「in xxx we trust」，仍有些價值；溪錢最不值錢，因為只是草紙打了3個窿。

筆者講金可見每盎斯8000美元，講了十多年，便一直錯了十多年，今時馬斯克去查美國金庫，怎會是無事搵事做，查完之後，筆者預期會公布少了些金但仍有一定數量，要知，話存金無少，大眾必不信，存金少了些才顯得有可信嘛，跟住應講美元與金掛勾，其換率為何？每盎斯8000美元？有了黃金作背書的美元，才可跟金磚國貨幣爭過。

另一條路是美政府承認穩定幣等同美元，這些用電子技術「掘」出來的幣，筆者一直認為是弊弊都無咁弊，是浪費能源的無用產物，不過就是這些幣可以橫空出世，特朗普指住鼻哥話值錢，是另個指鹿為馬，但你敢不用？況且，特朗普令各大美資銀行可以自行找「有價值」的穩定幣來當美元使，這好比是漢初，文景二帝時代，因為政府不夠錢，以秦錢重（因含銅多）不能用（袋穿個荷包）而將秦半兩幣的銅稀釋之又稀釋之，文/景帝認為自己發銅錢量不夠（無咁多銅嘛）就許大富者用自己銅來鑄幣，這是貨幣去中心化，因N人可鑄幣，這亦等同在一直以來港府發幣不足，便容許一眾大銀行發行大額存款證可以當錢使，這等同各銀行可以自行發鈔；貨幣供應多了，經濟便搞活了，但後遺症是有富豪博懵，用更少的銅量鑄幣，到漢武帝時，始將鑄幣權收回，有濫發者會被斬首。

如今美大銀行可以拿認可的穩定幣來當錢使，這些銀行會發幾多美元？走著瞧。總之多了發美元的機構，美元肯定增發了，是繞過美聯儲局的QE。這次QE會印出多少美元來收割世界又是要走著瞧。

發零息百年債，形同搶掠

但可能最大的搶掠是要發行百年債券，而可能是零息的。誰會買零息的百年債券？現時持有美元債者唄，不買者又要加關稅。

現時美國通脹3%至4%一年，100年沒息派，這個百年債券在百年之後的購買力，就會等於零，這就是明打劫、明賴債唄。可以一下子解決36萬億美元的國債，勁過張子強啦！

但舊債主們會甘願被明劫？當然不，特朗普也知此事不易，如真無他法去解除這36萬億美債，特朗普也不會行這一步。但持有美債者，可不能不防著。萬一特朗普硬要持美債者，定要大家十抽一買百年債，又或派息是派百年債而債息不是零，而是一厘呢？

筆者只能奉勸各位持美債者，要防「特無譜」是會「特離譜」的。

今時窮人錢不多，買多兩包米可以了，大富的人一定要考慮特無譜」會出甚麼「特離譜」的招。

4月2日是特朗普的所謂「解放日」，要解放甚麼又是要瞧瞧。無論「特無譜」要施甚麼離譜招，總之，美息勿近，人仔可親，等4月2日之後再說好了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）