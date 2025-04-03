  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

03/04/2025

無譜一鑊熟

#股市 #政政經經 #特朗普解放日 #對等關稅 #關稅戰 #貿易戰 #大國博弈 #關稅 #貿易逆差
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「金融街」有個券商研報精選對4月2日特朗普解放日有個分析。

 

　　根據2月13日發布的總統令，特朗普政府將在4月2日發布對各國基於對等關稅框架的調查結果及加徵稅率，其政策很大程度上隨對手國反應而實時調整，預判對等關稅具體政策的難度較大。然而，對等關稅實施後，美國的有效平均進口關稅水平將達到近100年來的最高水平，全球貿易體系和增長的「耐受力」將經受名副其實、百年一遇的「壓力測試」，並產生深遠的蝴蝶效應。

 

　　雖然理論上，特朗普提出的「對等關稅」框架應綜合評估關稅、增值稅（value-added tax，VAT）、匯率及各項非關稅壁壘，但實際操作中，難以想像目前尚未完全到位的特朗普貿易團隊在6至7周中對全球各國匯率操縱和非關稅壁壘做出詳盡的分析。儘管特朗普表示對等關稅政策將非常「優美(nice)」及「公平(fair)」，但鑑於對長期形成的各國貿易形態、匯率和產業政策做出詳盡和客觀的評估需要大量的分析和驗證，特朗普貿易團隊對在短時間內完成這一目標可能心有餘而力不足。

 

　　邏輯上，若要發揮最大槓桿作用，匆忙中推出的對等關稅政策理應針對易於量化的標準，並且滿足關稅政策增加財政支出，縮減貿易逆差，以及促進製造業回流、增強製造業實力的三大目標。因此，對等關稅的制定可能更多基於兩大維度：1. 對美貿易規模：對美貿易基數大（稅收收入高、製造業實力強）、或對美順差較大（平衡對外帳戶）的國家；2. 對美關稅和增值稅率：對美關稅較高且增值稅較高的國家。綜合來看，歐盟、印度、巴西、越南、日本、韓國等國家或地區被加徵對等關稅的可能性較大。

 

　　對美貿易規模：2024年，美國主要進口來源國排名中，歐盟、墨西哥、中國、加拿大和日本位居前五，合計佔美國總進口約56%；在對美絕對順差額排名中，中國、歐盟、墨西哥、越南、中國台灣位居前五，合計佔約四分之三；而在相對順差層面，越南、中國、中國台灣、瑞士、印度、韓國等地對美順差的相對規模較大，2024年對美順差佔本地區對美出口的比例均不低於50%（即對美出口高於從美國進口一倍或以上；圖表一）。

 

 

　　與美關稅之差：由於主要貿易夥伴與美國的雙邊關稅稅率數據不可得，我們使用加權平均最惠國關稅稅率作為近似。考慮在美國對中國、加拿大、墨西哥三國加徵關稅之後，三國對美國雙邊關稅已明顯低於美國對三國的雙邊關稅，故這裏不再考慮三國與美國的關稅之差。因此，在美國主要貿易夥伴中，印度、韓國、巴西、越南、英國、澳大利亞、歐盟等國家或地區的關稅高於美國，而日本、中國台灣地區關稅稅率低於美國（圖表二）。

 

 

　　增值稅稅率：美國主要貿易夥伴基本都採用增值稅制度，而美國以直接稅為主，不徵收增值稅。儘管歐盟貿易主席指出增值稅屬於國內稅制，與邊境關稅性質不同，對進口商品與本土商品一視同仁，不構成貿易壁壘，但對等關稅備忘錄中已經提出並易於量化，增值稅仍可能成為4月2日潛在落地對等關稅中的部分。具體看，巴西、歐盟、英國、印度、墨西哥、中國、加拿大、越南、韓國、日本、澳大利亞等國家或地區的增值稅稅率都在10%或以上的較高水平，而中國台灣地區為5%（圖表三）。

 

 

對等關稅最大目標是歐盟

 

　　對等關稅最大加徵目標可能是歐盟，但也可能涉及日本、印度、巴西等國。

 

　　從以上標準判斷，歐盟作為美國第一大貿易夥伴且美國標準的稅率差約為22%，對美出口被加徵關稅的概率較高，最終歐盟對美出口關稅可能達到15%至25%。同時，美國主要貿易夥伴中，日本、印度、巴西、越南等國也可能被點名，但以上國家均和美國就減免關稅問題積極溝通、談判，其出口商品被部分豁免的概率較大。

 

　　鑑於關稅稅率已超過「對等」水平，墨西哥、加拿大、中國可能不是本輪的重點目標。如果對這三國有效關稅繼續上調，則將比市場預期更激進。

 

　　對等關稅的最終加徵稅率可能綜合考慮（扣除）2月來已實施的關稅。

 

　　對4月2日的特無譜日估了，有否估中，等著看。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #特朗普解放日 #對等關稅 #關稅戰 #貿易戰 #大國博弈 #關稅 #貿易逆差
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

埃爾多安日子倒數？土耳其大示威衝擊地緣政治

03/04/2025 10:40

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk