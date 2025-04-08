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08/04/2025

跌到邊？

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　　昨日（7日）大跌，全港投資者都問，跌到邊？以恒指日線圖自去年9月起的上升軌計，可能昨日在19706已跌完。以周線圖計，可能要跌至18237或17757。以月線圖計，可能要跌至18720。咁即是點？

 

 

　　今日才問跌到邊，是典型散戶之問。大戶則應在特無譜於2月13日宣布4月2日是關稅日後，便問升到邊後轉跌。看日線圖，技術走勢上踏入3月，任何一日出貨都有著數，國家這個大戶又應如何辦？

 

應付股市大跌阿爺早已部署

 

　　以阿爺計，在2024年6月之前已部署應付像昨日類似的大跌，觸發可能像2024年初的A股被對沖基金衝擊，一跌千點。其時筆者已有文講過，2024年初阿爺救急之後，就開始構築股市防衛工事。但打鐵還須自身硬，兵（股）不好，點救都無用，所以先在2024年6月，就建立了支「紅利軍」，股息派足，唔怕你郁。2024年6月24日筆者就介紹了這支「紅利軍」。

 

　　有了「兵」，就要給「銀彈」，在2024年後，阿爺除充實了之前的中金、匯金兩個「銀彈庫」外，已知的，更添加了三個「銀彈庫」。在今年3月10日，筆者的「磨劍卅年今出鞘」，稍介紹過了，如下：

 

　　金融戰，即是打「錢」，如光是放定一大舊錢來備戰，是笨辦法，較好之法是要有足夠動員力，可以動員到平時都是Sideline的錢（彈藥），以及動員到勤王兵來協防。

 

　　先講錢（彈藥）。

 

　　國家隊的彈藥分布於5處--匯金、證金、外管局、社保基金（不是個別退休人士的社保基金，而是救突發災難的國家基金）、國家集成電路產業基金，這5個彈藥庫的彈藥量是保密，但知是每年會增加。

 

　　指揮勤王兵的是證金和證監，兵團則是一眾的上證A50ETF、上證50ETF、上證1000ETF、上證2000ETF、滬深300ETF和日後會陸續生成的ETF，在2024年2月，這些ETF兵團就力殲了當時可能由內外勾結而啟動了的金融戰，使上證指數一度跌至2635.09的低點，跟著阿爺點了今證監主席吳清掛帥，把那些搞事者搞到「傾家盪產，牢底坐穿」，當時筆者也有多篇文章談此。

 

　　在這些ETF勤王兵清君側後，再加上阿爺的保駕護航，就開展了個資本戰反擊，中港股市就逐步向好，好到今年至今，中港股市升幅多於美股。你以為是DeepSeek帶挈？DeepSeek於今年1月底橫空出世，但中港股市於去年9月24日已轉好，阿仔又怎可以生出阿爸？

 

　　中國外長王毅於3月7日（周五）的兩會記者會中指美國是「兩面派」，唔改無得合作，已是城頭罵戰，再不只是備戰。其實真正的罵戰是始於2021年3月18日中方代表楊潔篪於中美阿拉斯加，那16分鐘噴話美國：「中國人不吃這一套」始。

 

　　2021年3月18日，是中國「磨劍三十年，今出鞘」。以後再祭出劍的頻率應愈來愈密，除非美「豺」柴咗。故各位投資者宜常戴頭盔，常行騎樓底。

 

　　近月，阿爺更組織「民兵」，通令國內保險公司，在今年保費收入中，要撥錢出來買A股。這並非靠害，國內保險公司不應光買債這般保守嘛，高息的紅利股是否可與債媲美？

 

　　昨日下午，中央匯金罕見破例在交易時段內公布，看好A股，再次增持交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持。這是撐市的最好表白，出口又出手（銀）。

 

　　咁！會跌到邊？走著瞧。
　
　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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