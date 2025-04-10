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10/04/2025

#股市 #政政經經 #財金大勢 #撈貨 #關稅
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　　經過數天大跌，無乜貨的投資者可以考慮撈些貨了，有甚麼跡象顯示可以撈，又要點撈？

 

　　1. 全球對沖基金遭遇雙殺，當最杰撻撻的苦困友出清後，後市便太平了。

 

　　摩根士丹利最新監測資料顯示，隨著特朗普關稅政策引發市場劇烈震盪，全球對沖基金上周遭遇加速虧損。

 

　　數據顯示，該機構追蹤的對沖基金年內收益已由正轉負，整體虧損達3%，投資組合淨槓桿率也降至近兩年低位。

 

　　從具體數據看，標普500指數和英國富時100指數在關稅令發布後分別暴跌逾10%和6%。大宗商品市場亦難逃厄運，國際油價本周一（7日）觸及四年新低。

 

　　值得注意的是，對沖基金在關稅政策落地前已加速平倉避險。摩根士丹利測算顯示，美國多空策略基金的淨槓桿率從年初的50%上方驟降至上周五（4日）的37%，「距離歷史最低水平僅一步之遙」。

 

　　2. 中國出現回購潮，截至4月8日已知的，見表一。

 

 

　　在4月9日及之後，尚有公司陸續公布回購，大家留意好了。

 

今日之後可以撈底

 

　　嗰市係咁跌，幾時撈底？

 

　　今日之後可以了，因為國家隊入市。段永平，這個中國巴菲特也用29億元人民幣入市，不少A股公司宣布回購。

 

　　買乜呢？

 

　　買內需股，買有盈利前景股，買派高息股。

 

　　買幾多錢？

 

　　可用投資的資金，30%至40%來組織個長期投資組合（圖），之後隨中港股有利發展時再加倉。另用10%資金買科技股/醫療藥物股，這些不太計息高不高，只問營業額有無長足增長？科研專案是否有前景？這要做足功課。

 

 

　　有那些港股有10厘息以上？見表二。

 

 

　　投資有風險，入市要獨立思考，食得鹹魚抵得渴，祝大家好運！

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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