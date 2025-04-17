耶倫話製造業回歸是發夢

曾擔任美聯儲局主席和美國財政部長的珍妮特．耶倫周一（14日）在採訪中表示，特朗普政府的關稅政策如同「自殘」，她同時表示「讓製造業回歸美國是一場白日夢」。

在接受美國CNBC採訪時，耶倫將特朗普政府的關稅政策描述為對美國經濟「巨大的自殘」，其目標尚不清楚，且可能無法實現。「在我看來，特朗普就像是掄著一把大錘，不僅猛敲我們的盟友，更是在爆錘美國經濟。」「我不明白加這些關稅的理由是甚麼，如果是試圖減少貿易逆差，那麼徵收關稅就不會成功，關稅根本就不是實現這一目標的方法。」

耶倫說：「也許是為了讓美國製造業回歸，但我真的認為這是一個白日夢，不太可能實現。」報道稱，在過去一周裏，不少經濟專家警告，白宮的關稅對吸引企業來美國發展製造業並沒有效果。相反，有相關調查表明，大多數企業表示，（加關稅帶來的）高成本會阻止他們回流美國。耶倫認為，很難預測目前的局勢會如何發展，但與中國的爭端升級可能會在全球產生非常重大的影響。

耶倫抨無譜是發夢，似乎有數據支持（圖四至六）。美國的製造業統計指數跌至2001年911時的最低水平。附刊三張圖說明無譜應醒下啦！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

