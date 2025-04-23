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23/04/2025

我要失業了

#股市 #政政經經 #港股 #財金大勢
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　　昨天（22日），我問DeepSeek，港股2025年4月22日表現及資金流向，DeepSeek答如下。如果我無本心，話係我分析，大家一定以為我好叻。事實是，我抄DeepSeek咋。咁我是否要失業了？

 

一、港股市場整體表現

 

1. 主要指數與板塊表現
　

  • 紅利資產板塊：恒生港股通高股息率指數(HSSCHKY)上漲0.7%，成分股如中國財險(02328)(+2.5%)、長和(00001)(+2.7%)、中國平安(02318)(+2.1%)等表現突出，央國企回購增持政策提振了市場信心。
  • 醫藥板塊：港股通大消費指數(006786)上漲1.3%，創新藥企業如百濟神州(06160)（漲7.0%）、信達生物(01801)(+11.0%)領漲，受國產創新藥出海及關稅影響較小的預期推動。
  • 互聯網與科技板塊：中證港股通互聯網指數上漲1.0%，小米集團(01810)(+5.8%)、網易雲音樂(09899)(+5.4%)等個股活躍，AI主線受市場青睞。

 

2.ETF表現
　

  • 紅利相關ETF：港股紅利ETF博時(滬:513690)上漲0.8%，近一年淨值漲幅達23%，規模達36.8億元，顯示資金對高股息資產的持續關注。
  • 創新藥ETF：恒生創新藥ETF(滬:520500)等漲5.8%，反映資金流入醫藥創新領域。
  • 互聯網ETF：港股互聯網ETF(深:159568)上漲0.9%，近1年淨值漲幅51%，估值處於歷史低位（PE-TTM僅21.4倍），吸引配置資金。

 

二、資金流入情況

 

1. 南向資金動向
　

  • 淨流入標的：盈富基金(02800)（淨流入9.99億元）、騰訊控股(00700)（7.5億元）、恒生中國企業（7.1億元）等寬基指數基金及藍籌股獲資金青睞。
  • 淨流出標的：中芯國際(00981)（淨流出7.9億元）、小米集團（淨流出5.3億元）、阿里巴巴(09988)（淨流出2.2億元）等科技股出現資金撤離。

 

2. 板塊資金偏好
　

  • 紅利與消費板塊：央國企回購增持政策推動資金流入高股息資產，同時大消費板塊因估值低位（港股通大消費指數PE處於歷史17.65%分位）吸引配置。
  • 醫藥與科技板塊：創新藥和互聯網ETF資金流入顯著，尤其是關稅影響較小的醫藥股及政策支持的AI產業鏈。

 

三、市場驅動因素分析

 

1. 政策與宏觀經濟
　

  • 央國企回購增持計劃及地方國資委強調市值管理，提振紅利資產信心。
  • 國內一季度GDP超預期增長，穩內需政策預期加強，對沖外部關稅擾動。

 

2. 外部環境影響
　

  • 美股下跌（三大股指跌超2%）促使部分資金轉向港股，尤其是估值較低的消費和科技板塊。

 

四、總結

 

　　2025年4月22日，港股呈現結構性行情，紅利、醫藥、互聯網板塊表現突出，南向資金淨流入集中在寬基指數和消費類資產，而部分科技股面臨短期資金流出。

 

　　中長期看，政策支援的紅利資產、創新藥及AI產業鏈仍是資金配置重點。投資者可關注以下方向：

 

  • 高股息央國企：如港股紅利ETF博時；
  • 創新藥與消費：如泰康港股通大消費指數基金；
  • 低估值互聯網科技：如港股互聯網ETF。

 

　　唉！我愈睇愈傷心。

 

 

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

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