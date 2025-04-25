  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

25/04/2025

懂王博懵

#股市 #政政經經 #特朗普 #關稅 #關稅戰 #財金大勢 #中美關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　日前懂王（特朗普）話會減對華關稅，市場認為中美有得傾，但昨日（24日）外交部表示中美並未就關稅問題進行磋商或談判。

 

　　《金融界》報道，4月24日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。

 

　　有記者提問，近來，美方不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將會達成協議。請問你能否證實雙方有沒有開始談判？

 

　　「這些都是假消息。」郭嘉昆表示，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底；談，大門敞開。對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

 

　　直接打臉話中美在談的美財長呀！

 

　　關於關稅的問題。《華爾街日報》報道，特朗普考慮大幅下調對華關稅，下調幅度或超過一半，這取決於中國甚麼時候會降低關稅。中方對此有何評論？

 

　　郭嘉昆表示，剛才我已經介紹了中方的有關立場。我想再次強調，這場關稅戰是美方發動的，中方的態度是一貫的、明確的。如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

 

　　中方已一再表明解鈴不是光要繫鈴人，還要關稅歸零，或起碼還原基本步。

 

　　美國財長周三（23日）表示，中國依賴出口發展經濟的模式是不可持續的，並且對世界造成了影響。中方對此有何評論？

 

　　郭嘉昆回應，我們看到的事實是，美方濫施關稅，嚴重破壞世貿組織規則，損害的是各國人民的共同利益。

 

　　同樣，美國依賴出口美元來維持其經濟確不可持續。

 

　　法新社記者指出，波音公司首席執行官周三證實，由於中美「貿易戰」，中國已停止接收新飛機。

 

　　對此，郭嘉昆表示：「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問。」

 

　　看來阿爺是留一線的，外交部如say no就是中央定音，無回頭可能，留回給下級的業務部門去處理，就是大事化小的處理方法啦！

 

　　阿爺打交是有節有制，一個準則是拳不用老。懂王博懵，股市又受劫。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #特朗普 #關稅 #關稅戰 #財金大勢 #中美關係
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk