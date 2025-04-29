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29/04/2025

大日子前腳軟

#股市 #政政經經 #財金大勢 #A股 #港股 #期指結算
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　　這兩天是大日子，期指結算，兼五一假前，大市通常會腳軟避險。

 

　　《金融界》有中產投資者（作者）認為，周一（28日）國內各股指下跌，市場超4100股下跌，節前兩日即使不大跌，大概率也是偏弱運行。

 

　　中證1000指數跌超1%，反彈結束的可能性在增大。下方缺口是一定會補的，如果節前不能回補，那麼就會在節後。在缺口回補後，這裏可能會形成三角形或直接破位下跌，屆時看消息面。

 

　　臨近五一長假，弱勢中市場避險情緒將佔主導，並且後面兩天還會有「財報地雷」最後引爆，後面兩天能縮量震盪已經是不錯的結果，出現「絕殺」也不是不可能。

 

　　而《金融界》AI君指出，截至收盤，港股恒生指數跌0.04%，報21971.96點；恒生科技指數漲0.1%，報4988.94點；國企指數平收，報8080.19點；紅籌指數漲0.2%，報3768.92點。

 

　　大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌0.4%，騰訊控股(00700)平收，京東集團(09618)漲2.2%，小米集團(01810)跌0.4%，網易(09999)跌0.9%，美團(03690)漲0.6%，快手(01024)跌0.2%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.5%。

 

　　內房股集體下挫，金輝控股(09993)跌6.2%，融信中國(03301)、富力地產(02777)、萬科企業(02202)、越秀地產(00123)、雅居樂(03383)跌超4%。

 

　　個股方面，耀才證券金融(01428)收漲82%報5.55元，創歷史新高。上海雲進信息技術有限公司通過旗下子公司螞蟻財富，以每股3.28元的價格向耀才證券發起要約收購，較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股2.79元溢價約17.6%。耀才證券大漲刺激螞蟻概念股雲鋒金融(00376)收漲57.5%，報1.48元。

 

　　全球掀Labubu搶購潮，泡泡瑪特(09992)收漲12%再創歷史新高，市值逼近2600億元。其他個股方面，京東、商湯(00020)、金蝶國際(00268)收漲超2%，比亞迪電子(00285)大跌8.5%，領跌恒生科技指數成分股。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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