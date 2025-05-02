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02/05/2025

點解中國科技可崛起

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　　美國的科技優勢漸失，但就仍抱大白人主義，話中國是靠偷、呃、拐、騙美國科技而建立起的科技業。

 

　　有個網站「自由財經」轉述《華盛頓郵報》報道：

 

DeepSeek向全球拋震撼彈

 

　　今年中國人工智能(AI)新創公司DeepSeek橫空出世，為全球AI發展投下一顆震撼彈。外媒報道，一調查顯示，DeepSeek的突然崛起源於中國本土研究人員，而美國似乎正在失去在全球先進AI競爭所需的頂尖技術人才方面的優勢。

 

　　《華盛頓郵報》報道，美國史丹福大學的1項針對DeepSeek成長的調查顯示，DeepSeek依靠中國人才，創建出媲美西方AI模型的強大模型，對美國來說是一個「預警指標」。

 

　　史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)高級研究員Amy Zegart與研究員Emerson Johnson在一篇共同撰寫的報告中提到：「過半DeepSeek研究人員從未離開中國去上學或工作，這代表中國通過全本土方式培養AI人才的能力日益增強。

 

　　報告指出，雖然近四分一的DeepSeek研究人員在其職業生涯中，在美國機構中獲得了一些經驗，但大多數人回到中國從事AI工作，這有利中國生態系統的知識增加。

 

美國無法永遠佔據人才

 

　　自今年DeepSeek推出強大的模型以來，人們對其快速崛起的懷疑情緒不斷升溫。西方AI專家對這家中國公司的低成本說法持懷疑態度，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等人士指摘DeepSeek竊取美國智能財產權。

 

　　根據史丹福大學對200多名DeepSeek研究人員已發表的研究成果的調查認為，DeepSeek今年的崛起是由一個缺乏經驗的團隊，完全依賴他人而建立的說法，似乎是錯誤的。

 

　　中國在AI研究所需人才方面的進步，引起了全球的關注。新美國安全中心(CNAS)近日發表論文稱，美國必須「更加積極」的在電腦容量、數據、機構和人才等方面，在AI領域領先中國。

 

　　CNAS的報告稱，通過加強移民管道，增強美國自身的AI人才基礎，可以大大確保美國的優勢。

 

　　本月早些時候，眾議院中國共產黨特別委員會，公布對DeepSeek的調查結果，認定這家中國公司違反美國公司的服務條款，並將美國人的數據輸送到中國。

 

　　史丹福大學的研究人員認為，DeepSeek的研究網絡帶來了新的問題，僅靠防竊和防間諜措施是無法解決的。

 

　　史丹福大學的調查指出：「全球頂尖人才都有選擇。DeepSeek的人才故事表明，美國無法永遠佔據人才領先地位。」

 

天才和人口量成正比

 

　　美國於二戰後佔據人才領先地位，是因為二戰後，美國在德國「擄」了不少德國科學家至美國，蘇聯亦同樣有擄，中國則無力「擄」。不過這些大白人主義者要清楚認識，天才與人口量是成正比的。美國有三億人，假如一億人中有一個天才，則美國有三位天才，中國的14億人就可以有14位天才。

 

　　以前中國窮，教育機會少，有天才也可能被餓死，又或無機會受教育，天才極可能是托米托多兩包。但今時中國教育機會多了，凡是天才的學童，早早就會被小學的、中學的篩選天才系統找出來，保送去深造，有些天才是兩位教授教一位天才學生。

 

　　以前中國窮，又無篩選天才的明確系統，不少中國人才就流去了美國。美國的民兵導彈系統，就是由位姓黃（？）的中國人設計。波音飛機早期的高管也是中國人。至於今時美國的AI團隊，也有不少中國人。資訊界就謂，今時中美AI之爭，是美國中國人與中國中國人在拗手瓜。

 

　　所以說到底，美國的大白人主義，是導致他們不肯虛心認衰，知衰，知不足才可有進步。

 

　　鄧小平就是知道70年代中國有幾衰，才搞改革開放，四個現代化，五十多年來的努力，才有今日中國科技出頭日。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）　

 

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