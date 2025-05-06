今年7月5日是災難日，這是一位被認為是超準的日本漫畫家竜樹諒所作出的預警，他曾預警了日本311大地震及戴安娜王妃的死亡，他今次的7月5日預警，有幾大的災難？

災難從北邊日本往西延至台灣，南至印尼摩羅泰島，東邊則達北馬利安納群島，海底被炸出裂縫，大量岩漿噴出，引發高達百公尺海浪，席捲周圍地區，甚至使三分一的領土被淹沒，震央處還會隆起新大陸，將台灣和香港連接在一起。

7月，千萬不要去日本、菲律賓，留港會安全些，但應登高至水平線二、三百呎之地，流連建築物內並不安全，因會冧樓，最好揸架貨VAN，入齊兩周生活食水及醫療用品，上大帽山，不可上太平山，太平山高樓多，冧落嚟可以帶動災後二次災害。

唔識揸車又怕去瞓街，簡單，不去日本唧，去新疆旅行一、兩個月囉！古人避難要登高，今人避難要出塞！異曲同工啫！

美金融經濟同迎大災難

今年7月、除了有可能的地震天災外，還有大型人禍。

(1)美國有6.5萬億美元的美債在今年6月到期，如果美財政部發債不暢，無乜人買，就可能會出現違約危機。不過，美債違約爆煲災難是有得震，但可以瞓，因為美聯儲局可以QE嘛！

(2)美國債息高企，可以為小型銀行帶來倒閉潮，一如矽谷銀行一樣，如出現，將是2008年雷曼爆煲事件重演，今次有幾杰，有謂有300家銀行會倒閉。不過不用太擔心，美聯儲局QE啦！

(3)美國首季GDP負增長，第二季美GDP又負增長，美國就連續兩季GDP負增長，就起碼是技術衰退，不過又是驚下啦！因為美聯儲局會減息或QE。

(4)無譜宣布高關稅後，美入口商作了囤貨，存貨可頂上5周至7周，中國出口至美國的貨於4月10日起大幅萎縮，這批4月10日的中國貨，海上航30日到洛杉機，再10日至20日美國內陸運輸可運至德州，芝加哥或美國東岸。此即這批Last waltz的中國貨在5月20日至30日可上到美國超市貨架，九成會一日內被搶光。

美國超市貨架無貨時點辦？這就是亞馬遜於上周立即通知中國廠商亞馬遜肯負擔所有無譜關稅，但求有中國貨便是。

為甚麼亞馬遜肯食晒啲關稅（這在之前已如是），因為中國貨又平、又靚、又正（圖一）。

如果7月時，其它美國超市無貨賣，獨亞馬遜有，亞馬遜就可以以供不應求來加價，一卷廁紙可貴上天（不敢講可貴如金）。

所以亞馬遜為這狂貴之貨，打算在貨價單上列出，此貨原價賣多少，但因高關稅又要賣貴多少，此即篤爆無譜的高關稅，是由美國消費者負擔。無譜聞言，立即阻止亞馬遜如斯篤爆，因一被篤爆，美國消費者就是再懵，也認識使美國（物價）再偉大的，是懵王。

美稀土見底，軍備都有難

這裏橫撇一筆，筆者一直認為中國外交部對懵王的反擊是太文謅謅到無力，人家耍流泯，你仍君子，吃虧的是自己。今次可借亞馬遜條蹺，在每次對記者發布會時舉個牌做背景，列出：

廁紙10卷裝

無關稅：X價，有關稅：X+1價

每次找五樣不同貨品來舉牌，次次新鮮才是「新聞」，對美國及全球消費者做科普，要對懵王跪低旳國家，也一齊打其臉。

7月5日，除了美國超市有貨架空空災難外，美國五角大樓也有災難，因傳美國的稀土存量於7月也告用完，如今中國禁稀土出口美國，會有乜後果？2021年12月24日，筆者有文：「稀土航母」是因應當時國務院批准了五礦和中鋁等機構的戰略性重組。當時國內傳媒稱之為「中國神礦」、「稀土航母」，因為稀土是現代工業生產軍事裝備的重要組成，見表（文中17種輕稀土金屬的主要工業用途表），全文則見另文──「『稀土航母』全文」。

美國五角大樓九成無訂《香港經濟日報》，如有訂，當看到中國在2021年組成「稀土航母」時，就應立時也搞隻「稀土大眼雞」，運多D稀土回美，不用到今時才臨急開坑。嗱，不要話阿爺搞陰謀，在2021年已開列陽謀，連筆者這個寫稿佬都知，美國五角大樓瞓咗呀？如今瞓醒才知稀土只夠用到7月？

「貿戰1.0」恒指走勢或可參考

由現時至7月災難日前，投資者是否不做投資？又不是，參考2019年6月11日筆者文「傾．減．升」：

昨日（指2019年6月10日）市大升，原因是中美貿戰有得傾，再加上市場預期減息，故市大升。

今時看中美貿戰一定有得傾，但會否是談而不果？昨早，筆者在《經濟通》的選股情報有如下看法：

《選股情報》今日（2019年6月10日）可望升，原因兩個：

1. 美就業市場差，市場預期減息；

2. 美財長姆欽話貿戰有得傾，又是舊調重彈，有幾大支持？2019年5月24日筆者在本欄有如下評：

「侵侵又話有得傾，仲可連埋華為傾，市場若然有憧憬，恒指今日可望升。前提是今日（2019年6月24日）守27200至27000。」

結果大家知，無傾過，27200至27000失守，今成阻力。

2019年5月24日，恒指收於27353（圖二），但之後便跌，今次恒指最高見27606收於27578，會是在2019年5月21日至23日的下跌裂口位。按裂口理論，今時恒指2019年5月之跌，有3個下跌裂口，A是起始下跌裂口，B是中途中途下跌裂口，而C是消耗性下跌裂口，經此3個下跌裂口，理論上，下跌會告段落，然後會開展個回補下跌裂口的行情。昨日是先補了在27600區的消耗性下跌裂口，如後市續有支持，可望回補於29000區的中途下跌裂口，再如果就是上戰30000區以至新高。

哎，無譜這幾年來在對華政策上真無進步過，仍是又話傾，又話唔傾，又話加又話唔加。中國外交部楊潔篪2021年3月19日在對美會議上已講過「中國人再不受你那一套啦！」仍用舊招，點贏呀？看看個2019年恆指圖跟今時4月2日特無譜的解放日前後的走勢是否相似？如認為有，則筆者在2019年預測關稅戰結束，恒指可升上3萬點或以上（在2021年2月恒指見過31183點，惜未見出新高）之樂觀看法可以仍持樂觀的。

不過時移勢易，懵王不求進步仍用舊蹺，我們則要思進取，投資取態要進步吓，明天（7日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）