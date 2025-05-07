  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

07/05/2025

山寨游擊戰

#股市 #政政經經 #敦煌網 #關稅 #山寨貨 #中國製造
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　網上有網主報道，估唔到特朗普加關稅一招，竟然反高潮帶飛中國電商平台，最近敦煌網在美國App Store殺上第二位，單日下載量爆36萬次。

 

　　現在全美國最熱嘅關鍵搜索字「How to bypass tariff」，TikTok班中國人落廠開直播踢爆秘密。東莞製衣老闆娘，攞住條Lululemon同款瑜伽褲講我哋嘅布料出廠價5蚊美金，貼個牌去美國就賣一嚿水美金。福建莆田鞋廠後生仔仲癲，攞住對名牌波鞋，你哋200蚊買嘅hit款，我哋倉30蚊人仔任你選擇。最絕嘅係義烏箱包廠嘅老闆，當場解剖愛馬仕白金袋，鱷魚皮深圳皮革城入貨，五金係佛山做，成本唔使1500蚊美金，專門店夠膽賣15萬人仔。

 

　　美國人邊見過咁嘅場面，留言即刻話drop the link，敦煌網立時變身做美國嘅拼多多(US.PDD)。首頁全部都係爆款個個震撼，Dyson平頭風筒9.9美金包郵直送，名牌同款太陽眼鏡2.99買一送一，聖誕燈飾連關稅運費計，佢竟然平過沃爾瑪(US.WMT)六成。

 

　　加州啲師奶搞咗個國貨group order，30個師奶夾份訂咗個20呎貨櫃嘅聖誕裝飾，轉頭喺社區度賣，三日就賺夠個仔嘅大學學費，此場面連美國傳媒都急到跳晒掣。

 

　　《華爾街日報》狂插敦煌網係山寨老翻大本營，結果就比網民衝上熱搜，啲雞蛋貴到8蚊美金一打，邊個仲理得你正版定翻版。啲人揹住一個假嘅Chanel逼地鐵，現在美國嘅後生仔女反而變咗一個反消費主義嘅潮流，紐約地鐵亦都出現一啲叫做行為藝術。

 

　　班白領一齊揹住Made in China嘅帆布袋，件T恤係我阿爺幫Nike代工，我愛莆田原廠，再魔幻啲，中國新出嘅即買即退稅政策，搞到班鬼佬癲哂。買一萬蚊嘅貨即場退一千蚊嘅稅，再加埋240個鐘嘅免簽，依家班美國代購團玩到出神入化。

 

　　洛杉磯嘅美甲師，帶住啲姊妹殺到廣州十三行嗰度，日頭掃貨，夜晚就珠江夜遊。六日掃咗18箱衫同埋首飾，返到去美國轉手賣嘅錢，可以賺半年嘅供樓錢。

 

中國製造實力無人能比

 

　　上海海關最近都多咗一個奇景，外國遊客揹住塞滿咗小商品嘅行李箱，過安檢嘅時候叮叮噹噹好似一個流動嘅雜貨舖。講到最熱鬧嘅一定要講，義烏國際商貿城凌晨三點鐘燈火通明，老闆靠AI用十個國家語言做交易。巴基斯坦就採購商帶住20部手機直播俾客揀貨：「老友睇呢株會變色嘅聖誕樹，美國超市賣緊70美元，我哋批發價七個九。」

 

　　物流區仲誇張，30架貨車排隊等住上貨，每個貨櫃裝住霸氣標語：「中國價格導彈，目標係紐約時代廣場」。

 

　　咁呢一場狂歡背後，其實有一個收埋咗嘅大棋局，東莞精密機床廠正幫瑞士手表代工齒輪，順德嘅小家電廠攞住Dyson嘅核心摩打技術，最絕係深圳華強北呢度研發嘅智能芯片，被裝入國際名牌嘅掃地機械人，轉身就貴5倍出口到其他國家，所以話特朗普之關稅大棒，就夾硬打出中國製造嘅全球大踢爆。

 

　　咁依家紐約第五街名牌店跳樓價，原價千五蚊皮鞋，現價299蚊，照樣無人吼。

 

　　咁喺地球另一邊廂，廣州白雲皮具城，零零後嘅留學生直播幫鬼佬做代購，呢款最新嘅馬鞍包，原廠品質帶防偽卡，只要專門店嘅零頭，搞到經濟學家都感歎，中國工廠重新定義緊全球奢侈品嘅玩法。

 

　　所以話特朗普呢一鋪反向嘅操作，反而其實令到全世界睇清咗中國製造嘅真實實力，中國既可以做個鴻蒙系統對話星辰大海，又可以俾密西西比河旁阿婆用一個三蚊嘅創意鈕扣。

 

　　由敦煌網爆紅到代購熱潮，表面上係價格戰，實際上係產業鏈嘅降維打擊，正所謂廣東人金句：「有危便有機」。

 

　　關稅大棒砸過嚟，我哋國家反手熔咗佢，鑄成高鐵嘅路軌，帶住中國製造「Made in China」，走去新嘅天地！

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#股市 #政政經經 #敦煌網 #關稅 #山寨貨 #中國製造
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

曾煥平專訪 | 曾煥平料關稅實際影響半年後浮現，香港未來面臨...

07/05/2025 16:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk