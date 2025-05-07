網上有網主報道，估唔到特朗普加關稅一招，竟然反高潮帶飛中國電商平台，最近敦煌網在美國App Store殺上第二位，單日下載量爆36萬次。

現在全美國最熱嘅關鍵搜索字「How to bypass tariff」，TikTok班中國人落廠開直播踢爆秘密。東莞製衣老闆娘，攞住條Lululemon同款瑜伽褲講我哋嘅布料出廠價5蚊美金，貼個牌去美國就賣一嚿水美金。福建莆田鞋廠後生仔仲癲，攞住對名牌波鞋，你哋200蚊買嘅hit款，我哋倉30蚊人仔任你選擇。最絕嘅係義烏箱包廠嘅老闆，當場解剖愛馬仕白金袋，鱷魚皮深圳皮革城入貨，五金係佛山做，成本唔使1500蚊美金，專門店夠膽賣15萬人仔。

美國人邊見過咁嘅場面，留言即刻話drop the link，敦煌網立時變身做美國嘅拼多多(US.PDD)。首頁全部都係爆款個個震撼，Dyson平頭風筒9.9美金包郵直送，名牌同款太陽眼鏡2.99買一送一，聖誕燈飾連關稅運費計，佢竟然平過沃爾瑪(US.WMT)六成。

加州啲師奶搞咗個國貨group order，30個師奶夾份訂咗個20呎貨櫃嘅聖誕裝飾，轉頭喺社區度賣，三日就賺夠個仔嘅大學學費，此場面連美國傳媒都急到跳晒掣。

《華爾街日報》狂插敦煌網係山寨老翻大本營，結果就比網民衝上熱搜，啲雞蛋貴到8蚊美金一打，邊個仲理得你正版定翻版。啲人揹住一個假嘅Chanel逼地鐵，現在美國嘅後生仔女反而變咗一個反消費主義嘅潮流，紐約地鐵亦都出現一啲叫做行為藝術。

班白領一齊揹住Made in China嘅帆布袋，件T恤係我阿爺幫Nike代工，我愛莆田原廠，再魔幻啲，中國新出嘅即買即退稅政策，搞到班鬼佬癲哂。買一萬蚊嘅貨即場退一千蚊嘅稅，再加埋240個鐘嘅免簽，依家班美國代購團玩到出神入化。

洛杉磯嘅美甲師，帶住啲姊妹殺到廣州十三行嗰度，日頭掃貨，夜晚就珠江夜遊。六日掃咗18箱衫同埋首飾，返到去美國轉手賣嘅錢，可以賺半年嘅供樓錢。

中國製造實力無人能比

上海海關最近都多咗一個奇景，外國遊客揹住塞滿咗小商品嘅行李箱，過安檢嘅時候叮叮噹噹好似一個流動嘅雜貨舖。講到最熱鬧嘅一定要講，義烏國際商貿城凌晨三點鐘燈火通明，老闆靠AI用十個國家語言做交易。巴基斯坦就採購商帶住20部手機直播俾客揀貨：「老友睇呢株會變色嘅聖誕樹，美國超市賣緊70美元，我哋批發價七個九。」

物流區仲誇張，30架貨車排隊等住上貨，每個貨櫃裝住霸氣標語：「中國價格導彈，目標係紐約時代廣場」。

咁呢一場狂歡背後，其實有一個收埋咗嘅大棋局，東莞精密機床廠正幫瑞士手表代工齒輪，順德嘅小家電廠攞住Dyson嘅核心摩打技術，最絕係深圳華強北呢度研發嘅智能芯片，被裝入國際名牌嘅掃地機械人，轉身就貴5倍出口到其他國家，所以話特朗普之關稅大棒，就夾硬打出中國製造嘅全球大踢爆。

咁依家紐約第五街名牌店跳樓價，原價千五蚊皮鞋，現價299蚊，照樣無人吼。

咁喺地球另一邊廂，廣州白雲皮具城，零零後嘅留學生直播幫鬼佬做代購，呢款最新嘅馬鞍包，原廠品質帶防偽卡，只要專門店嘅零頭，搞到經濟學家都感歎，中國工廠重新定義緊全球奢侈品嘅玩法。

所以話特朗普呢一鋪反向嘅操作，反而其實令到全世界睇清咗中國製造嘅真實實力，中國既可以做個鴻蒙系統對話星辰大海，又可以俾密西西比河旁阿婆用一個三蚊嘅創意鈕扣。

由敦煌網爆紅到代購熱潮，表面上係價格戰，實際上係產業鏈嘅降維打擊，正所謂廣東人金句：「有危便有機」。

關稅大棒砸過嚟，我哋國家反手熔咗佢，鑄成高鐵嘅路軌，帶住中國製造「Made in China」，走去新嘅天地！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）