近日有兩則利好A股消息，具體影響仍待看。

(1)中美有得傾

(2)人行降息

「金融界」報道，昨天（5月7日），外交部發布消息，何立峰副總理將於5月9日至12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。外交部發言人林劍表示，美方近期不斷表示，希望同中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。同時我們也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅逼，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。

有怎利好？要待12日傾完先，投資者對此不宜太快樂觀，這個傾，應是拉扯的傾。

「時代財經」梁爭譽謂，5月7日，國新辦舉行新聞發布會，中國人民銀行、國家金融監管總局、證監會三部門負責人介紹「一籃子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，央行行長潘功勝宣布10項貨幣政策措施，並提出降準降息。

降準方面，一是降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元；二是完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%。

調降利率方面的舉措主要包括下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率(LPR)同步下行約0.1個百分點；降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

5月7日收盤，A股三大指數集體上漲，上證指數漲0.8%，深證成指漲0.2%，創業板指漲0.5%，滬深兩市總成交額約14681億元，較前一個交易日增長9.9%。5月7日港股收盤，恒生指數漲0.1%，華潤置地(01109)、越秀地產(00123)、融創中國(01918)等多隻內房股上漲，但龍湖集團(00960)無升跌，中國海外(00688)跌1.2%。

去年924行情會否再現？好友如是盼，但仍待看多兩天，反正924行情再現會是連升十多天。俗語謂契弟走得摩，無鼻哥，今時慢一拍好過先行。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）