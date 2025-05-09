這幾天，中國國務院副總理何立峰在瑞士跟美財長貝森特談關稅問題，今天（9日）就介紹下何立峰。

何立峰談關稅是硬起背來談。無譜關稅1.0時，是當時的副總理劉鶴去到華盛頓談，氣勢上是跪了。如今中美是在瑞士談，在外交過招上是相互不讓。為甚麼是何立峰去談？因為：

跨境貿易便利化專項行動4月24日在京啟動，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席專項行動部署會並講話。他強調，要深入貫徹中央經濟工作會議精神和國務院工作部署，充分認識跨境貿易便利化的重要意義，堅定不移擴大對外開放，以開放合作贏得發展主動，建立更高水平開放型經濟新體制。何立峰指出，要抓好專項行動的組織實施，在取得階段工作成效基礎上，將成熟的措施和經驗做法盡快在全國複製推廣。要面對近期美對中加徵關稅的新形勢，堅持目標導向和問題導向，聚焦廣大企業需求，加大政策供給，解決實際問題，加力培育壯大外貿發展新動能，以更優口岸營商環境激發活力、應對外部衝擊、穩定增長。要深化國際交流，做好規則銜接、機制對接，便利經貿合作、人員往來，擴大「朋友圈」。要加速推動智能海關建設合作，深入實施「智關強國」行動，更好服務發展大局。專項行動將在全國25個城市開展。海關總署等有關部門、上海市等有關省市負責同志作交流發言。

看到嗎？何立峰是搞跨境貿易，未談之前美方先跪了。

美方高級官員透露，特朗普政府正考慮多種方案。第一種方案，對中國商品徵收的關稅稅率可能降至約50%至65%。第二種方案則稱為「分級方案」，美方將把進口自中國的商品分為所謂「對美國國家安全不構成威脅」和所謂「對美國國家利益具有戰略意義」的商品。美媒稱，在「分級方案」裏，美方將對前一類商品徵收35%的關稅，對第二類商品的關稅稅率至少為100%。白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普在對華關稅問題上的立場「沒有軟化」。

無軟化？信嗎？

中國立場呢？

外交部發言人郭嘉昆4月24日主持例行記者會。日本放送協會(NHK)記者提問，《華爾街日報》表示，特朗普考慮大幅下調對華關稅，下調幅度或超過一半，這取決於中國甚麼時候會降低關稅。中方對此有何評論？「剛才我已經介紹了中方的相關立場。」郭嘉昆再次強調，這場關稅戰是美方發動的，中方的態度是一貫的、明確的。如果美方真的想透過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）