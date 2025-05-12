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12/05/2025

兩個資本主義的對抗

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　　近日世界政經軍議題都集中在美關稅戰、貿易戰、科技戰、印巴空戰等事件上，但本質上是兩個資本主義的對抗：美國的商家資本主義和中國的國家資本主義。認清這對抗的本質，就可預知未來事態的發展。

 

　　會怎發展？

 

　　馬克思謂，資本主義的最高發展階段就是帝國主義。也即是兩國終有一戰。

 

　　中國副總理何立峰於5月9日至12日在瑞士會美財長貝森特談關稅，除非美國全盤跪低，不然這個談也只是初步接觸，不會有具體結果，最具體的結果是擇日再談，屆時主談人應不會是何立峰，而應是商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長李成鋼（圖一），他向來的政治生涯就是貿易談判，涉及東盟歐盟上合組織以及聯合國的一些棘手談判。這個換將就是準備跟美國來次徹底的扳正中美間貿易關係，就是公平、尊重、對等。

 

 

　　2018年美國總統特朗普打出關稅第一棒，中國不知就裏，急派時任國務院副總理劉鶴赴美談，但美國談完又推翻、又談、談完又推翻，中國無咁好氣，立馬在《人民日報》頭版頭條刊出毛澤東「論持久戰」一文。筆者叫做有讀下毛澤東文章，當時曾為文分析，就是中國要閉門造車，這個車是「戰」車，要自力更生，要打造好自己的有生力量，才可以跟敵人叫板。毛澤東持久戰一文之敵所指的是日寇，再刊論持久戰一文的敵人是美國。

 

　　天佑中華，特朗普1.0關稅戰打了兩年，就因共和黨在中期選舉中失去了兩院而成跛手總統，打不了。跟著上屆美國總統拜登瘋狂打俄，少關照中國，中國就在這6年間自力更生，彎道超車，把自己打做成塊鐵板，可以跟美國叫板。這可以從高志凱這位鄧小平的翻譯，近日在BBC的一段訪問中見出：

 

　　BBC主持人問，為何中國與英國作敵對競爭，高志凱回答：（大意）中國製造業領先世界，何用跟英國爭，中國新能源車，何用跟英國爭。高志凱尚列出很多英國爭不來的例子，這裏不一一詳談。

 

　　如將英國改成美國，就知道在過去的幾十年，中國是怎自我改造到今時可以跟美國講，中國人不受你這一套。

 

印巴衝突佐證中國軍備實力

 

　　兩個帝國爭，易有一戰。今時戰爭再不是打單兵作戰，Rambo、美國隊長等個人英雄主義，只會在電影上出現。現代戰爭，要打的就是電子戰、雷達戰，就是要在你看不到我時，我已瞄準了你。

 

　　近至1996年中國電子戰水平仍是在未看見來將何人時，已被人瞄準了。中國就是怕熱戰一起，自己會先躺下，故近些年努力補此短板，筆者4月22日文「假如由關稅戰打到熱戰」（圖二）就道出了中國這個國家資本主義如何集舉國之力去備這電子戰、雷達戰。如較早時刊出，大家會話我亂噏；今日之後刊出，大家會話我馬後炮。當時刊出，就可以給大家見出個必然的發展結果。

 

 

　　這個備戰的成效，在近日印巴空戰已被證實有成績了。巴基斯坦向中國購入的殲10戰機，靠的就是殲10和其作戰平台的遠程雷達。

 

　　此仗使中國在這帝國爭霸戰中，又站高一個台階。然真正動起手來，還需要有運兵能力。4月底，中國的運20，由西安起飛，先停巴基斯坦再停阿聯酋，再飛黎巴嫩的貝魯特機場，再出紅海，經以色列上空，抵埃及，全程逾7000多公里。這運20是大型運輸機，可以一次運送兩個齊裝滿員的步兵連共250人左右。

 

　　這次運20的中東之行有甚麼含義？叙利亞的巴沙爾政權倒了，中東出現了個強人真空，中國運20一飛，等同宣示大家可向我靠攏。事實上，此次運20一飛，翌日（4月30日）美國五角大樓便將羅斯福號自菲律賓掉頭至中東，與艾森豪號組成雙航母群，美國國防新聞亦謂中國正通過運輸機在投送全球軍事存在，挑戰美國的軍事領導地位。

 

　　帝國大國之戰，不一定要真打出手，大家展示肌肉，看誰腳軟便是。

 

　　運20一飛，美五角大樓被嚇至承認中國的遠程投放，挑戰美國的軍事領導地位。

 

　　談判不僅要口得，也要手瓜起展才得。運20的中東一行，印巴空戰印度輸6:0，使全球對中國的軍事實力，由展示變實戰來顯示。

 

　　試想如印巴空戰中，巴基斯坦輸個6:0，一帶一路的維穩度會否被打折？運20中東之行跟巴基斯坦報捷應使老牌美帝有所忌憚，不至在一帶一路上，以至中國西部邊境搞事。

 

　　中國展示軍事實力，不是想打沉老牌美帝，而是在特朗普關稅戰1.0（即2018年時）所言，太平洋容得下中美兩國。中國要的是：平等、尊重，始能有互惠。

 

　　當中國在特朗普1.0關稅戰時的求存，至特朗普2.0關稅戰時的求對等，則今時的談判將不會是一蹴而就，亦因此，投資者不應對副總理何立峰與貝森特之談抱過多希望，因為這次瑞士之談是初步接觸，或要待李成鋼上陣打幾個回合，才有成果，而這，或許要待到6月了。熬到6月，對兩個帝國言，都不易，以後談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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