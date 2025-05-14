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14/05/2025

無譜無符只好跪

#股市 #政政經經 #關稅 #關稅戰 #特朗普 #亞馬遜 #財金大勢 #中美關係 #國際評論
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　　中美關稅戰出乎眾人意料，迅速初步解決。原因？是無譜無符只好跪，但在之後的90天暫停期裏，中美仍有不少要傾，這是後話。為何無譜無符了？

 

　　5月6日筆者文：「7月5日大災難日」，文中第4點提出：

 

　　無譜宣布高關稅後，美入口商作了囤貨，存貨可頂上5周至7周，中國出口至美國的貨於4月10日起大幅萎縮，這批4月10日的中國貨，海上航30日到洛杉機，再10日至20日美國內陸運輸可運至德州、芝加哥或美國東岸。此即這批Last waltz的中國貨在5月20日至30日可上到美國超市貨架，九成會一日內被搶光。

 

　　美國超市貨架無貨時點辦？這就是亞馬遜於上周立即通知中國廠商亞馬遜肯負擔所有無譜關稅，但求有中國貨便是。

 

　　為甚麼亞馬遜肯食晒啲關稅（這在之前已如是），因為中國貨又平、又靚、又正。

 

　　如果7月時，其他美國超市無貨賣，獨亞馬遜有，亞馬遜就可以以供不應求來加價，一卷廁紙可貴上天（不敢講可貴如金）。

 

　　所以亞馬遜為這狂貴之貨，打算在貨價單上列出，此貨原價賣多少，但因高關稅又要賣貴多少，此即篤爆無譜的高關稅，是由美國消費者負擔。無譜聞言，立即阻止亞馬遜如斯篤爆，因一被篤爆，美國消費者就是再懵，也認識使美國（物價）再偉大的，是懵王。

 

　　美國缺貨的時間點連我都知，中方當然就不會跟你早談，就是等你急到一頭煙之時才跟你談，美國就被動了。如果無譜不跪，真的不買中國貨了，美國社會會怎樣？有個美國網站作了如下報道：

 

　　如果中國突然禁止與美國的所有貿易，經濟衝擊將是前所未有的，幾分鐘內，美國股市可能崩盤高達30%，黃金價格至少勁升20%，因為投資者逃向安全資產。地面上真正的危機開始了，大量的貨物短缺將立即開始，包括智能手機、電腦、玩具、服裝、鞋類、家電、家具、LED產品、體育用品、汽車零件，甚至救生藥品。

 

　　失業率將飆升，加州、德州、密歇根州、俄亥俄州、賓夕法尼亞洲15%的人一夜之間失業。

 

　　在主要港口和工業城市，暴亂就會爆發，出現搶劫暴力，無休止的黑色星期五混亂。

 

　　雜貨店和藥店人潮會蜂擁而至，基本必需品將全部消失，加油站隊排滿了絕望的司機，他們看到燃料恐慌，漫長的等待只為一加侖汽油。汽車維修呢？算了！沒有零件，沒有服務，車輛已無法修理。如果我們認為新冠疫情很糟糕，那麼與中國的貿易戰將會更加嚴重，對這個星球上每個人都有影響。

 

　　如大家想聽原話，請看「美國港口一片冷清」。

 

　　偉大的美國，如缺藥、缺廁紙，就真正偉（頭）大到不能再偉（頭）大了。懂王乜都懂，懂了，不再懵便跪好了。

 

　　

　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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