中美關稅談了，美仍收華30%關稅，中方只收美10%關稅，以此問DeepSeek，其答如下：

根據《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》及相關報道，雙方在2025年5月12日達成協議，對近期加徵的關稅進行了調整。以下是具體分析：

1. 中美關稅調整的核心內容

中國對美關稅：中國將對美國商品加徵的關稅從原有的34%下調至10%，並在90天內暫停實施24%的關稅，保留剩餘10%的關稅。

美國對華關稅：美國對中國商品加徵的關稅從145%下調至30%，但其中包含了10%的保留關稅和針對芬太尼問題的20%懲罰性關稅（這部分未在協定中取消）。此外，美國還保留了對特定產業的額外關稅。

2. 協議的雙向性與「對等」爭議

表面不對等，但存在具體背景：雖然中國稅率降至10%，美國降至30%，看似不對等，但需結合以下背景：

a. 美國保留了額外關稅：例如芬太尼相關關稅（20%）和部分產業關稅未被取消，導致實際稅率高於中國。

b. 中方取消更多「疊加關稅」：中國取消了91%的反制關稅（涵蓋稅委會公告2025年第5號、第6號），而美國取消了91%的加徵關稅（涵蓋4月8日、9日行政令）。

c. 非關稅措施調整：中國還暫停或取消了對美國的非關稅反制措施（如稀土出口限制等）。

3. 協議的性質與後續談判

臨時性調整：此次關稅下調是90天的臨時措施，旨在為後續談判創造空間。雙方同意建立「磋商機制」，繼續就經貿問題協商。

雙方壓力與讓步：

美國：面臨國內企業供應鏈中斷、消費者價格上漲壓力，以及國債收益率攀升等經濟風險，促使特朗普政府讓步。

中國：需應對經濟復甦壓力（如房地產低迷、就業問題），但通過談判實現了關稅大幅降低，接近其核心訴求。

4. 輿論與專家觀點

中方「勝利論」：部分經濟學家認為，中方在未明顯讓步的情況下實現關稅大幅降低，可能被視為「特別勝利」，尤其是在美方保留了額外關稅的背景下。

美方「平衡貿易」目標：美國財長貝森特強調「平衡貿易」是核心訴求，但實際效果需觀察後續談判。

市場反應：全球股市和人民幣匯率上漲，顯示市場對協定持樂觀態度，但也警惕90天後談判的複雜性。

5. 結論：是否「跪了」？

雙向妥協而非單方讓步：協議體現了雙方在各自壓力下的妥協。中國雖接受10%的保留關稅，但成功促使美方取消大部分新增關稅並暫停高額稅率；美國則通過保留部分關稅維持對華施壓。

長期博弈的開始：此次協定是緩和貿易戰的臨時措施，後續談判將涉及更複雜的議題（如知識產權、技術轉讓、貿易逆差等），雙方仍需長期博弈。

綜上，不能簡單以「中國跪了」概括此次協議。雙方均作出實質性讓步，但均未完全滿足對方核心訴求，未來談判仍存變數。

明天（16日）再談我對DeepSeek的看法。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）