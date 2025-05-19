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19/05/2025

5年後的金融災難

#股市 #政政經經 #Stable Coin #穩定幣 #開曼群島 #美債 #比特幣 #財金大勢 #加密貨幣
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　　近50年來的環球金融災難，始作俑者是美國，1987黑色星期五，2000年科網爆破，2008雷曼爆破等等，都是美國累街坊。

 

　　　今年6月，美國又面臨國債違約危機，美國處理不好，又要全球為之埋單。不過真正的環球金融災難，可能在五年後由穩定幣帶來。

 

　　甚麼是穩定幣？英文叫Stable Coin。

 

　　是由一些交易平台發行出來的「籌碼」與美元是1:1兌換。

 

　　這個官方定義不易了解，筆者就用個通俗解說，凡港澳同胞易明，非港澳同胞又是丈八金剛抓頭。

 

　　澳門每個賭場都可以無限量地發行自己賭場的籌碼，每個籌碼跟港元是1:1兌換的，因為你拿1000港元去XX賭場兌換XX賭場籌碼，假如你無輸贏，離場時你拿著該批籌碼可換回1000港元，就算你贏了1億元，你是先從賭枱上拿到等值1億元的籌碼，去賭場兌籌碼處，是可以拿到1億港元的，這就是1:1的含義。

 

　　　為甚麼賭場可以收你1000港元，之後能賠你1億港元，這是因為賭場本厚，因為1億元對賭場而言是毛毛雨，但如果有1000個賭徒，每人都贏了1億，賭場能否立時拿出1000億？未必得，於是其它賭徒就會怕稍後時自己的籌碼兌回不了港元，就會立時停賭，趕去兌現籌碼，賭場資金流轉一出問題，賭場就會失信，怕要執笠了。

 

穩定幣要美元支撐價值

 

　　賭場要以港元兌換籌碼在一己的賭場內流轉，很易理解，但為甚麼美國政府要搞出1:1兌換美元的穩定幣？不直用美元便算了？唉！有謂「無氈無扇，神仙難變」，有了穩定幣這個又是氈又是扇的工具，就可以變出很多很多錢出來。可以解美國36萬億美元、360萬億美元以至更高銀碼的美國國債危機。

 

此話怎說？

 

　　目前有幾家交易平台發行穩定幣，Tether發行USDT，Circle發行USDC，這些交易平台真沒遠見，以英文字母來命名，最多是26隻穩定幣（如不用雙字母的話）。美國總統特朗普和其兒子的World Liberty Financial(WCFI)交易平台發行的叫USD1，即是以後可以有USD2、USD3……，發行數量可至無限大。

 

　　這些穩定幣怎使人有信心它是1:1美元？

 

　　這些平台在收到投資者拿錢買某交易平台的穩定幣，「這些平台是買入高流動性資產作儲備，這些高流動性資產包括有美元現金，美國國庫券，隔夜附買回協議(RP)或代幣（比特幣等）資產，發行人要每月公布儲備資產明細，且儲備金不得重複抵押，並具備凍結及扣押可疑資產的能力，以防洗錢。」

 

　　上方紅色字是美國國會擬於今年5月8日要表決的「穩定幣法案(S.1582 GENIUS Act)」的部分條款，是要來約束監管穩定幣發行者的，主要是針對特朗普迷因幣的無王管情況。投票結果是48票贊成，低於要通過法案的60票門檻，但估計這個法案遲早會被協商通過，因為這可以解救36萬億美元，以致更多美國國債的危機。

 

穩定幣發行商要大手買美債儲備

 

　　美國國債的危機不是美國可以還多少，而是有多少新資金來支撐美債。假設美國要還1萬美元國債，美國稅收是還不了這1萬美元的，要靠發行新債（新資金）來還這1萬美元，當中國不買、日本少買、沙特又少買、俄羅斯一定不會買時，就未必有足夠新資金來購入新發的一萬元國債。怎辦？水魚何處有？

 

　　由於穩定幣目前是話1:1美元，在一些貨幣不穩定的國家，商家和工人寧可以穩定幣作交收，土耳其國民暫以穩定幣來對沖國內匯價貶值，菲律賓可用作支付社保，越南有科技公司用穩定幣來支付工資，非洲有公司用穩定幣跨境交易，因為匯兌手續費可減6成，匯兌時間由數天縮短至幾秒。這些越南工人、非洲公司持有穩定幣就是變相持有了美債，只要推得廣，廣至全球人都當穩定幣是「真」美元時，美國就可以將美債買家由富戶推至任何持有穩定幣的人，情況一如2008年雷曼將高風險房押，打包成投資產品出售與矇查查的投資者一樣。

 

　　這個要你買美債於無形的手法是這樣的：

 

　　A君拿了一萬美元買了穩定幣作商貿交易或發工資用，穩定幣平台就用這一萬元買了美債，在會計帳上，A君的一萬美元穩定幣是他個人資產，而穩定幣平台又持有一萬美元美國國債的資產，這即是由A君的一萬美元，變成兩萬美元了。沒有了穩定幣這張毡，這把扇，A君的一萬美元就只是一萬美元，不會變出「兩萬」美元的資產。

 

　　你或會質疑，有幾多人買穩定幣呀！俾條數你睇（表一）。怎估得到開曼群島是全球第4大的美債持有者，多過加拿大、比利時、愛爾蘭……最嚇人的是開曼群島持有美債的增長速度，2023年是增持了90%，2024年增持是在2023年的高增長上又增了50%，目前是以每日3億美元的速度來增持美債，相信過不了多久，開曼群島所持美債可以超逾日本而成全球第一。為甚麼開曼群島會買那麼多美債？因為兩家穩定幣的交易平台都是在開曼群島。

 

 

　　以Tether這家發行USDT約1500億美元的資產計，其公布的資產儲備見表二，即它的儲備主要組成是美國國債和比特幣。這些穩定幣的未來增長速度將會十分驚人，因為3月時，特朗普已將美國政府持有的比特幣全劃了給財政部，這即是正式將比特幣招了入宮，正名了。

 

　　比特幣（及其它加密貨幣）對美國國債的重要性已由財長貝森特講了（圖一）。

 

 

　　有問，為甚麼要招比特幣「入宮」？因為美儲局唔聽話，不肯減息，即是不能增發流動性，咁邊有資金去買債？

 

　　又問，要比特幣或其它加密幣就得啦，為甚麼又要加隻穩定幣來？買加密幣或比特幣可能會留下交易者資料，會被人查到比特幣一個所謂匿名功用就是去洗錢，如經過穩定幣去隔一隔，再用穩定幣去買比特幣或其它金融資產就可以「隱身」了。

 

　　表面看來，這些交易平台跟找換店差不多，拿1美元來，便給回1美元的穩定幣，賺乜呢？以Tether計去年150員工，賺了140億美元，差不多每員工賺1億，是蘋果(US.AAPL)的42倍，是工行(01398)的263倍，為甚麼可以如此賺錢？因為這些交易平台不是光持有美元或美元國債，而是會利用這些國債資產去炒幾轉。

 

　　去年國際貨幣結算銀行就謂7成的穩定幣平台的資產儲備欠透明，如透明了，點炒呢？

 

資金湧穩定幣，成計時炸彈

 

　　就美國為穩定幣交易平台藏有搵大銀商機，加上特朗普政府會為穩定幣保駕護航（因為他也有發行穩定幣呀），在未來5年可以取代美國內外的美元持有量，亦會成為銀行短期流動性一環，估計到2030年穩定幣可由現時的2500億美元，增至1.6萬億美元以至3.7萬億美元，因為市場增長快速，亦因此VISA、Fidelity、JP Morgan、Master Card、PayPal，也計劃發行穩定幣。在這些有「信用」的大戶推廣下，穩定幣將會成不少美國與外國人民所會持有的資產，由於穩定幣是以美債為錨，此亦即持有穩定幣者也會矇查查地持有了美債。

 

　　唔好俾我話死，他日如閣下存款美元收息4厘時，會有Sale向你推薦存款穩定幣可收息6厘，而穩定幣與美元是1:1喎，咁有幾多圖穩陣與稍高息的「老實人」，會不存款於穩定幣呢？

 

　　不過，筆者警告閣下：血本無歸的雷曼高收益產品的投資者，就是受這說法而中招的。

 

　　為甚麼危機要5年後才發生？哦，泡沫要吹幾年才會爆的，筆者估，當美政府為穩定幣開齊綠燈後5年，爆煲之時將至。

 

　　投資者是易見錢開眼的，上周一（12日）美股急彈，彈得好過中港股，不少資金又去親美，而不考究美國因何彈升多。

 

　　第一，今年美國對沖基金是歷年以來勁沽得多（圖二），

 

 

　　第二，美啟關稅戰市場悲觀，一話和好，市場超樂觀（圖三），對沖基金被逼冚倉。

 

 

　　於是美股便急彈，這個急彈是否代表轉勢？未知，市場共識是2026年美股盈利較2025年差，除非盈利前景有改善，不然美股再升，升幅將有限。

 

　　中港股呢？唉！真是窮在路邊無人問呀！買賣兩閒，沽又沽唔死，買又買唔大起，便只有阿駝行路中中哋。無人問的股市有兩個後向，(1)養在深閨人未識，(2)白頭宮女怨白頭。筆者是樂觀的，相信中港股市是養在深閨人未識，閣下信乜？

 

　　註：筆者尊重知識產權，本文有關穩定幣部分，資料來自國內網主湯山老王，美股部分來自美國的NaNa說美股。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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