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21/05/2025

巴鐵女神中國活招牌

#股市 #政政經經 #長春航校 #中巴英才計劃 #巴基斯坦 #賈米洛 #飛行員 #中國航空學報 #空軍 #女性
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　　有位來自街頭「藍天戰士」，如今已成為巴基斯坦軍隊現代化、女性崛起以及中巴合作的多重象徵。

 

　　巴基斯坦與印度之間的緊張局勢於5月7日全面升溫，雙方展開了一場被譽為21世紀最現代化的空戰。

 

　　當天下午12時10分，印度空軍發動代號「辛德霍爾行動」的空襲行動，共出動72架戰鬥機，包括「陣風」、蘇-30MKI、米格-29及幻影2000等多型主力機。巴方偵測到異常後，僅用兩分鐘即完成戰鬥準備，11分鐘內即有多架JF-17和中國製殲-10CE升空迎敵。

 

　　根據巴基斯坦與中國的最新宣傳影片，在這場空戰中，巴空軍少校、29歲女飛行員賈米洛一戰成名，她駕駛殲-10CE戰機，擊落一架法製「陣風」與一架蘇-30MKI戰機，合共價值高達3.73億美元，震驚國際。

 

（網上圖片）

 

　　賈米洛來自空軍世家，祖父曾駕駛F-86擊落印度戰機，父親是F-16飛行員，哥哥現任空軍中隊指揮官。然而她的童年並不順遂，母親早逝、家道中落，一度在伊斯蘭堡街頭擦鞋維生，每天收入不及5元人民幣。

 

擦鞋妹長春航校成優秀學員

 

　　命運的轉機發生於2016年，她通過「中巴英才計劃」獲得全額獎學金，被選送至中國人民解放軍空軍航空大學就讀。她在長春航校以優異成績連續三年榮獲「優秀國際學員」，畢業論文被收錄於《中國航空學報》，並成為首位獲頒中國空軍一級飛行員資格的外籍女性。

 

　　2025年5月7日，她以120公里遠距鎖定敵機，僅用17秒完成雙目標摧毀，展示出驚人的戰場感知與決斷力。

 

　　「敵機很多，打那一架我也不知道。」她在戰後低調回憶，「霹靂-15導彈發射後，我得立刻脫離戰場。能擊中與否，要靠整個空戰系統的協同判斷。」

 

　　賈米洛作戰時所駕駛的戰機，機身編號為PAK-FEM-01，成為巴基斯坦女性空軍力量的象徵。她頭盔上繪有家族徽章，一隻抓著月牙的雪豹，下方標示克休米爾山脈的地形圖，象徵三代飛行員對國家的貢獻。

 

　　對一個在極度重男輕女的社會中，尚要在街頭混活的女童言，立志向上是唯一可拼殺出自己的藍天，值得我們學習。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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