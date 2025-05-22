市場上消息不斷，怎依消息來炒。

友邦保險(01299)公告，5月21日耗資3605萬元回購54.4萬股。

公司回購，一是要低位托價，一是高位頂住沽售壓力，看來今次是後者，因為昨日（21日）友邦仍以小陰燭收（圖二）。

突傳以色列準備打擊伊朗核設施，油價急漲，美元光環不再連跌三天。

伊朗與美國核談判命運的消息喜憂參半，油價從上周開始波動加劇。如果談判成功，可能會釋放更多原油供應到市場，而市場預期今年晚些時候原油將出現供應過剩。但若以色列發動襲擊，將阻礙談判進程，並加劇中東局勢動盪--該地區供應了全球約三分之一的原油。

高盛全球大宗商品研究聯席主管Samantha Dart指出，一旦對伊朗核設施的打擊成為現實，將擾亂石油供應。

這一緊張局勢促使風險規避型投資者拋售美元、買入日圓。衡量美元走勢的指標已連續第三天下跌。

西太平洋銀行外匯策略主管Richard Franulovich表示：「美元已經失去作為無可爭議的安全儲備資產的光環。」因此，「類似的地緣政治衝突今後將在日圓和瑞士法郎等替代資產中體現得更明顯。」

摩根士丹利策略師表示，美元走弱和利率下降將有利於亞洲股市。摩根士丹利亞太指數周三上漲0.6%，受台積電(TSMC)和瑞穗金融集團(MFG)等科技和金融企業推動。

俄影子艦隊遭歐盟制裁

據新華社消息，當地時間20日，歐盟理事會批准第17輪對俄羅斯制裁措施。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯當天表示，制裁目標是近200艘「影子艦隊」艦艇。

卡拉斯還表示，歐盟正在醞釀更多針對俄羅斯的制裁措施。俄烏衝突持續時間愈長，歐盟制裁會愈嚴厲。

西方國家指摘俄羅斯利用油輪等商用船只逃避西方制裁，將這些商用船只稱為「影子艦隊」。

在海通期貨能化負責人楊安看來，4月之後油價出現兩輪反彈，主要原因是宏觀層面出現了積極訊號，而OPEC+加速增產導致了5月初油價下跌。當前，油價再次面臨類似的選擇，6月1日OPEC+將召開月度會議，如果沙特最終仍決定繼續加速增產，那麼預計油價將再次大幅下跌。

「若OPEC+在7月延續激進的增產計劃，將進一步增加全球原油市場供應壓力。」苗揚表示，一旦俄烏衝突和巴以衝突緩和，疊加敘利亞油田復產加速、伊朗原油重返國際市場的預期升溫等因素，油價重心可能繼續下探。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）