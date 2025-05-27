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27/05/2025

東升

#股市 #政政經經 #A股 #AI眼鏡 #關稅 #集裝箱
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　　東升西降似又再臨，A股市場受外資垂青，而美債市場似受壓，會否再拖累美股，今晚美股會告知。

 

　　全球頭號對沖基金橋水和千億級私募景林披露，今年一季度，兩家機構均大手筆買入阿里巴巴(09988)，橋水基金還加倉了百度(09888)、拼多多(US.PDD)等中概股，景林資產則增持了貝殼(02423)、台積電等。業內表示，中國資產的「阿爾法」機會在全球範圍內將進一步顯現其性價比。

 

美航線貨櫃爆倉延至7月

 

　　Wind數據顯示，截至5月15日，共有333家外資機構調研了A股公司。其中，工業機械、電子元件、集成電路、醫療保健設備等領域企業備受青睞。

 

　　中美相互調整關稅正式實施後，中國至美國的集裝箱船預訂量激增。據Vizion的數據，截至5月14日的7天平均預訂量從截至5月5日當周的平均5709個20英尺當量單位(TEU)暴漲277%。航運巨頭赫伯羅特表示，最近幾天從中國到美國的集裝箱預訂量躍升了50%。上海至洛杉磯航線，截至16日，馬士基5月26日開航航次報價，已達到3705美元/FEU，較5月12日報價上漲了96%。業內預測，美航線的「爆倉」或將持續至7月下旬。

 

　　據《科創板日報》消息，AI眼鏡有望迎來又一波「上新潮」。5月19日，華為召開新品發布會，發布新款「智能眼鏡」；5月20至21日，谷歌(US.GOOG)舉行2025年I/O大會，也可能展示搭載Gemini模型的AI眼鏡原型（編按：谷歌在大會上推出了Android XR眼鏡原型）；蘋果(US.AAPL)也可能在2026年推出首款AI智能眼鏡。

 

　　隨著大廠新品密集發布，AI眼鏡市場規模有望加速擴張。預計2025年全球AI眼鏡銷售有望達到550萬台，按年增135%，而中國供應鏈將佔據50%以上份額。可關注AI眼鏡整機製造規模領先的企業，以及光學顯示、語音交互、端側算力等三大核心環節的零部件供應商。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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