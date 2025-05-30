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30/05/2025

六絕？

#股市 #政政經經 #A股 #投資 #中證全指
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　　6月即將到來，市場又流傳6月行情呈現「六絕」特徵。

 

　　光大證券覆盤了近20年的市場表現，發現了如下數據規律：

 

　　二季度市場平均漲幅明顯，但是上漲概率不高。

 

　　中證全指作為衡量A股整體表現的關鍵指數，在過去20年的二季度上漲概率為50%，因此市場並沒有呈現明顯的趨勢性特徵。

 

　　當市場處於上行周期時，二季度就成為牛市周期的關鍵部分，這導致近20年中證全指平均上漲幅度接近1.7%。

 

　　2005年以來，A股出現了三輪牛市周期，牛市確立之後的次年和收官之年，中證全指在當年二季度均實現了明顯的上漲，平均上漲幅度高達18.5%。

 

　　上漲概率超過50%的指數只有中證A100、深成指，中證1000、滬深300、上證50等指數上漲概率為50%，中證紅利上漲概率甚至僅有35%。

 

　　平均漲跌幅方面，創業板指、滬深300、深成指平均漲跌幅均為正值，漲幅都超1.5%，創業板指漲幅高達2.9%。國證2000、中證A100表現較弱，平均下跌超0.7%。

 

市場常缺乏明確主線機會

 

　　6月是二季度和上半年收官月份，無論是政策制定者，還是市場主體，都要基於上半年的情況調整決策，以推動下半年的工作進度。在這個調整過程中，市場時常缺乏明確的主線機會，行情容易陷入存量博弈的板塊輪動特徵中。

 

　　值得注意的是，6月往往是科技巨頭發布新技術、新產品的重要時段，這可能會為彈性標的提供事件性機會。

 

　　接下來，我們詳細地梳理6月二級行業的表現。僅有27個板塊上漲概率超50%，佔比不到30%。其中化學製品、白酒近20年4月上漲概率達到73.3%、70%，平均變動幅度分別為負1.24%、3.2%。

 

　　上漲概率達到60%及以上的板塊包括：裝修裝飾、乘用車、化粧品、消費電子、工程機械、自動化設備、專業服務、通訊設備、軟件開發、農產品加工等。其中乘用車、化粧品、消費電子等板塊的平均漲幅排名靠前，均超0.6%。

 

　　此外，上漲概率超50%的板塊還有15個，包括：電池、白色家電、小家電、元件、非白酒、專用設備、中藥、醫療器械、軍工電子、化學纖維、光學光電子、貿易、專業工程、醫療服務、航海裝備等。其中電池板塊平均漲幅超0.3%，其他板塊平均變動幅度均為負值。

 

　　23個板塊上漲概率不足40%，包括：航運港口、金屬新材料、電視廣播、房地產服務、文娛用品、煉化及貿易、水泥、出版、廣告營銷、國有大型銀行、酒店餐飲、燃氣、基礎建設、房屋建設等。

 

　　由此我們可以發現，多數板塊在6月面臨一定的挑戰，平均上漲幅度及上漲概率排名靠前的板塊包括：白酒、化粧品、消費電子等大消費、科技板塊；乘用車、電池、工程機械等高端製造板塊。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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