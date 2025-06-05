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05/06/2025

續望好

#股市 #政政經經
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　　港股昨日（6日）早盤低開，然後衝高窄幅震盪，收市漲幅縮窄。恒生指數收漲0.6%報23654點，恒生科技指數漲0.6%報5219點，國企指數漲0.7%報8576點，紅籌指數漲0.2%報3996點。

 

　　穩定幣概念股爆發，聯易融科技(09959)漲10.3%，中國光大控股(00165)漲超11%。科技股延續強勢，阿里巴巴(09988)漲0.6%，騰訊(00700)漲1.4%，京東(09618)漲0.1%，小米(01810)漲0.5%，網易(09999)漲1%，美團(03690)漲3%，快手(01024)漲1.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.6%，地平線機器人(09660)漲2.5%，小鵬(09868)漲超2%。

 

醫藥券商消費股活躍

 

　　醫藥股、中資券商股、大消費板塊全天活躍，信達生物(01801)漲超14%，弘業期貨(03678)漲5%，蜜雪集團(02097)漲5%創歷史新高；茶百道(02555)漲13.5%，奈雪的茶(02150)漲5.7%，阿里概念股、保險股、物流股表現疲軟，中國財險(02328)跌4.5%，攜程集團(09961)跌近4%。

 

　　其他股份方面：

 

　　藥師幫(09885)：與越疆科技簽訂戰略合作與業務部署協議，共同探索協作機器人及相關AI產品在藥品研發等領域的應用。

 

　　蔚來汽車(09866):2025年首季營收120.3億元人民幣，去年同期99.1億元人民幣；淨虧損68.9億元人民幣，去年同期淨虧損52.58億元人民幣；預計第二季度交付數量將在7.2萬至7.5萬輛之間。

 

　　中信銀行(00998)：獲准籌建金融資產投資公司，註冊資本金擬為100億元人民幣，該行以自有資金出資，持股比例為100%。

 

　　中信證券(06030)：獲批覆公開發行不超過150億元人民幣科技創新公司債券。

 

　　信義能源(03868)：太陽能發電場基礎設施REIT擬於中國上市。

 

　　阜博集團(03738)：完成配售1.38億股配售股份，淨籌約5.13億元。

 

　　騰訊控股：在晶泰控股(02228)的持股比例從6.47%降至5.93%。

 

　　理想汽車(02015)：高盛上調理想汽車目標價至138元，上調2025至2027年盈測。

 

　　美的集團(00300)：瑞銀集團於5月28日減持美的集團股份，持股比例從5.05%降至4.95%。

 

　　歌禮製藥(01672)：同類首創、每日一次口服FASN抑制劑地尼法司他(ASC40)痤瘡III期試驗達到所有終點。

 

　　中國生物製藥(01177)：貝莫蘇拜單抗聯合安羅替尼一線治療PD-L1陽性非小細胞肺癌3期研究數據，在2025年ASCO年會公布。

 

　　紅星美凱龍(01528)：「紅星美凱龍控股集團有限公司重整計劃（草案）」表決獲得通過。

 

　　光大證券國際表示，基於外貿環境具改善契機，以及內地已經開啟新一輪對內循環經濟的刺激政策，預期港股下半年將平穩向上，恒指最高目標可看25000點，此與去年12月其對全年港股所定的最高目標水平一致。

 

　　從估值因素來看，港股目前預期市盈率接近並略低於過去5年平均值，同時恒指的股息收益率亦處於3至4厘的均值區間，反映港股目前整體估值仍處於一個相對合理的範圍。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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