股票市場是：魚缸無水，魚難養；魚缸有水，魚蹦跳。港有兩則水來了的消息。

1. 「金融界」報道，瑞銀全球財富管理的新興市場策略師Xingchen Yu認為，全球投資者應繼續戰略性地投資中國股票。瑞銀表示，在基本面改善、現有及潛在政策支持，以及人工智能的長期增長前景推動下，中國科技股具有進一步上漲的潛力；與美國同行相比，估值仍具吸引力。瑞銀對中國科技股維持「有吸引力」的評級。

2. 據「智通財經網」報道，全球第四大主權財富基金——阿布達比投資局(ADIA)近日重倉押注中國領先的公交信息服務提供商MetaLight(02605)（元光科技）的港股IPO，引發市場廣泛關注。

MetaLight，這家以「車來了」品牌覆蓋中國274城公交網絡、日均服務1.2億次出行請求的科技企業，是2024年中國城市覆蓋率最大的實時公交信息平台，憑藉2.98億用戶構建的「數字交通毛細血管」，成為中東資本布局中國新基建的戰略標的。

智通財經獲悉，在ADIA的帶領下，英國老牌長線基金、新加坡知名投資機構等國際資本緊隨其後，推動MetaLight的國際配售超額認購達2.5倍，香港公開發售獲274.4倍申購熱潮，為這隻IPO注入澎湃信心。

管理資產規模高達9930億美元（2024年3月數據）的ADIA，在1976年創立，承載著阿聯酋石油財富的全球化雄心。作為中東規模最大的主權基金，其使命是將「黑金」轉化為跨世代傳承的金融資產，投資版圖橫跨85個國家，從紐約曼哈頓地標到埃克森美孚(US.XOM)、花旗(US.C)，從Zelis、Fisher等美國科技巨頭到京東方(00710)、蔚來汽車(09866)、美的(00300)等中國標的，構建起「王室級」資源網絡。

近年來，ADIA加速布局智慧交通與新能源賽道，2024年通過阿布達比資本集團投資中東新能源項目，並持續加碼自動駕駛、車路協同等前沿領域。此次重倉MetaLight，標誌著其投資戰略進一步向「技術普惠＋民生改善」方向深化。

MetaLight昨日（10日）在港首日掛牌，由頭跌到尾，上市價是9.75元，但就以7.6元開，最高只造到8.31元，以6.8元的最低價收，低收逾30%，每手蝕1180元。

這對未有貨的投資者而言是好事。明天（12日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）