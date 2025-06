作為投資者,對以伊戰爭很無奈,一方面不希望他們打,但一開打了,就希望他們快快打完,好減少對金融市場的打壓。

前日(18日)伊朗話可能爆個核彈,但無爆到;特朗普又話會打伊朗,但又未打到。市場今時話,要到周六(21日)才有打唔打的苗頭,因為伊朗又派人去阿曼與美國談判。今天(20日),用新聞圖片來解說當前局勢(圖一)。





為甚麼特朗普話打卻唔打住?簡單唔係好夠炸彈。如用導彈去打,導彈頭的攜炸藥量細,起不了要炸毀伊朗深藏於地底的重要設施。但如要用鑽地彈,就定要用B2轟炸機(圖二),但這些機無乜隱身性能,易被擊落,而且一出B2,即代表美國參戰。

伊朗派出的和談團,打了個開口牌,話只要美國不參戰,就可談。但如美國出動B2,就是參戰了,談乜呢?

另方面伊朗宗教領袖(圖三、四)也謂:

美國方面消息表示,伊朗代表團來都唔明確其目的。「A meeting with the Iranians this week is under consideration……They do want to talk. But what we don't know is have they been brought to their knees fully so that they realize that in order to have a country they have to talk?And assuming they get there is there any degree of [uranium] enrichment you would allow them to have?」

若然要談,美國和以色列就應不可再動武了。但這又會使以色列尷尬,伊朗仍打又如何?伊朗今時用了「突然精準」的導彈,每晚都搞到以色列人無覺好瞓(圖五、六)。

以色列之所以對伊朗飛彈無符,是他們的防衛導彈已打得七七八八了(圖七)。

就是以色列已防衞不了自己,所以美國要急撤僑(圖八)。

今次以色列炸伊朗,是話他們有核彈,但30年前的《紐約時報》就報道過,在5年後,伊朗有核(圖九)。30年前的5年後,即是已25年前了,美、以過往25年(或30年)都話伊朗可有核武,25/30年的謊言就竟可講了這麼久,難明。

特朗普除要考慮夠不夠炸彈去炸伊朗外,亦要考慮國內民情。只有16%的美國人(圖十),就算是特朗普的支持者,也只有19%支持美國介入以伊戰事。美國一旦介入,打贏猶可;但若果膠著,拖得一、兩年特朗普就會引火燒身了。

打要打垮伊朗,除非伊朗政權易替,神權政治被替代或傾美化,不然美國不能派兵入駐伊朗時,就難使伊朗現政權倒台,即是美國會進入另場阿富汗或越南之困境,咁即是美國瓜得。

