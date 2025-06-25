停火？果上試24400

特朗普謂伊朗和以色列宣布正式停火，金融風險市場情緒修復，周二（24日）港股呈現高開高走行情。恒指一如昨文所言，挑戰24400點。

恒生指數收市漲2.1%報24177點，恒生科技指數漲2.1%報5297點，國企指數漲1.9%報8760點，紅籌指數漲1.2%報4108點。但之後伊朗仍對以色列射導彈，真停火了？

大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)漲1.7%，騰訊控股(00700)漲1.1%，京東集團(09618)漲1.4%，小米集團(01810)漲3.7%，網易(09999)漲2.4%，美團(03690)跌1.1%，快手(01024)漲3.1%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.4%；無人駕駛板塊、醫藥板塊表現強勢，浙江世寶(01057)收漲30.7%，藥明巨諾(02126)收漲18.7%。中資券商股大漲，弘業期貨(03678)漲超15%，中國銀河(06881)、國聯民生(01456)漲超8%；新東方(09901)漲超8%，優必選(09880)漲超6%；中遠海能(01138)跌超9%，中核國際(02302)跌超6%。

企業方面，回購收息一籮籮：

中國宏橋(01378)受益於鋁產品價格上漲等利好因素，集團截至2025年6月30日止6個月的淨利潤較2024年同期相比，預計可能會增加35%左右。

友邦保險(01299)：斥資2.04億元回購300萬股股份，回購價66.65至68.65元。

騰訊控股：斥資5.01億元回購100.1萬股，回購價495.2至504.0元。

滙豐控股(00005)：斥資4368萬元回購47.68萬股，回購價91.5至91.9元。

龍光集團(03380)：優化境內債重組方案，提供五項方案供債權人選擇。

中國中鐵(00390)：擬回購8億至16億元人民幣A股股份，回購價格不超過每股8.5元人民幣。

藥明康德(02359)：公司已完成2025年第二次10億元股份回購並計劃註銷。

黑芝麻智能(02533)：回購總金額不超過1億元人民幣的公司股票。

地平綫機器人(09660)：配售事項已根據配售及認購協定的條款及條件於2025年6月16日完成，其中合共6.81億股配售股份已按每股配售股份6.93元的配售價，由經辦人基於最大努力成功配售予不少於六名承配人。

深圳高速公路(00548)：認購10億元的交通銀行結構性存款產品。

國金證券指出，今年港股整體表現突出，各種板塊、概念層出不窮，底層邏輯來自於便宜資產的長期低估，大量內地優質資產在港IPO，提升了港股的資產質量，吸引了全球流動資金的關注、加持。另外，去美元化的全球投資策略和美國降息預期對港股的流動性利好。據此我們對港股的未來趨勢持續樂觀。

天風證券表示，當前板塊輪動的難度正在加大，同時海外地緣衝突擾動、內部流動性收緊的壓力也在上升，建議對港股後續走勢保持謹慎，等待資金面與情緒面出現一定緩解後擇機介入。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）